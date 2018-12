Marianne Vos heeft vrijdag bij de presentatie van haar ploeg CCC-Liv benadrukt dat ze dit seizoen alles op een nieuwe wereldtitel op de weg zet. De drievoudig wereldkampioen stemt haar programma volledig op de WK in Yorkshire af.

"Al heb ik inmiddels twaalf regenboogtruien, een dertiende zou heel mooi zijn", aldus de 31-jarige Vos, die ook meervoudig wereldkampioen in het veldrijden (zeven keer) en baanwielrennen (twee keer) is.

"Ik heb het niet nodig om te bewijzen dat ik er weer ben, maar het is wel iets ultiems om naartoe te werken. Als het dan op die dag allemaal klopt, is dat het beste gevoel wat je kunt hebben."

Wielerploeg WaowDeals Pro Cycling, waar Vos afgelopen seizoen voor reed, gaat in het nieuwe jaar verder met het Poolse bedrijf CCC als hoofdsponsor en naamgever. Vos is de blikvanger van de ploeg en jaagt dus op nieuwe successen.

"Jaren geleden heb ik me weleens afgevraagd hoe ik het zou moeten volhouden om steeds weer zo diep te gaan, van alles voor de sport te doen en naar nieuwe trainingsmethodes te zoeken. Ik zie echter elk jaar opnieuw dat er nog zo veel valt te ontdekken en te leren. Nee, ik merk gewoon dat ik nog niet ben uitgegroeid", aldus de Brabantse.

Wereldtitels Marianne Vos Baanwielrennen: 2008 (puntenkoers), 2011 (scratch)

Veldrijden: 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Weg: 2006, 2012, 2013

'Gevoel is enigszins veranderd'

Vos, die voor haar veertiende seizoen staat, zegt bij CCC voldoende geprikkeld te worden om het beste in zichzelf naar boven te halen.

"Oké, hier op het trainingskamp heb je wel zoiets van: dit was vroeger superopwindend. Dat gevoel is enigszins veranderd. Aan de andere kant: ik maak kennis met nieuwe ploegmaatjes, krijg nieuw materiaal, dat soort dingen maakt het gelijk weer leuk", zegt ze.

Op weg naar de WK hoopt Vos ook goed te zijn in koersen als Strade Bianche en de Amstel Gold Race, wedstrijden die ze nog nooit wist te winnen. Ook zal ze aan de start staan van de Giro Rosa en de EK, die ergens in Nederland zal worden gehouden.

Wel is ze van mening dat ze geen specifieke tussendoelen hoeft te stellen om scherp te zijn. "Het is wel nuttig om bepaalde stippen aan de horizon in de gaten te houden. Kampioenschappen zijn dan mooie ijkmomenten. Al is alles ondergeschikt aan de koers in Yorkshire."

'Laten zien dat ze kopvrouwwaardig is'

CCC-ploegleider Jeroen Blijlevens beaamt dat. "We werken er vooral aan dat ze in Yorkshire op haar best is. Voor die tijd is het vooral een kwestie van laten zien dat ze kopvrouwwaardig is."

Vos laste onlangs een rustperiode in het veldritseizoen in. Ze liet een aantal races aan zich voorbij gaan om ook bij de WK veldrijden van begin februari in het Deense Bogense topfit te zijn.

De Brabantse pakte de wereldtitel veldrijden al in 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014. Er was WK-goud op de weg in 2006, 2012 en 2013. De WK op de weg in Yorkshire is in september.