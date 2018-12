Stef Clement zet per direct een punt achter zijn wielerloopbaan. De 36-jarige renner van Lotto-Jumbo kampt al een tijd met fysieke problemen en heeft in overleg met het team besloten om te stoppen.

Clement onderbrak in mei zijn voorbereiding op de Tour de France en kwam sindsdien niet meer in actie. Ook na uitgebreid medisch onderzoek hielden de problemen aan.

"Het is niet de manier waarop ik mijn carrière wilde beëindigen", zegt Clement donderdag op de website van zijn ploeg. "Vijftien jaar lang was wielrennen mijn passie, mijn hobby en mijn werk. Ik heb meer bereikt dan ik voor mogelijk had gehouden en kijk met trots terug."

De Tilburger blijft wel in een andere functie in dienst bij de ploeg, die per ingang van volgend seizoen onder de naam Jumbo-Visma in het peloton actief is. Hij zal zich onder meer gaan richten op voeding en promotie.

"Als je niet zeker weet of een comeback nog een reële optie is, ga je naar alternatieven kijken", legt Clement uit. "Dit leek me de beste keuze. Ik kijk al uit naar deze nieuwe stap in mijn loopbaan."

Brons bij WK tijdrijden in Stuttgart

Clement stond vooral te boek als een tijdritspecialist. In 2007 pakte hij als eerste Nederlander een medaille bij het WK tijdrijden. In Stuttgart waren alleen Fabian Cancellara (goud) en László Bodrogi (zilver) sneller.

De viervoudig Nederlands kampioen tijdrijden startte zes keer in zowel de Giro d'Italia, de Tour de France als de Vuelta a España. De achttiende plaats in de Tour van 2016 was zijn beste prestatie in een grote ronde.

Clement begon zijn profloopbaan in 2006 in Franse dienst bij Bouygues Telecom. Vervolgens reed hij nog voor Rabobank (2009-2014) en IAM Cycling (2015-2016), alvorens bij Lotto-Jumbo neer te strijken. De Ronde van Romandië, die in april werd gewonnen door ploeggenoot Primoz Roglic, blijkt achteraf gezien zijn laatste koers te zijn geweest.