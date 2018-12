Teambaas Dave Brailsford van Team Sky heeft er vertrouwen in dat hij een nieuwe sponsor voor zijn wielerploeg zal vinden. Sky stopt er na komend seizoen mee, zo maakte het mediabedrijf woensdag bekend.

"In dit soort situaties moet je kalm blijven. Je weet dat zaken kunnen veranderen en als dat gebeurt, gaat het erom hoe je reageert", zei de 54-jarige Brit tegen Sky News.

Sky is al sinds 2010 hoofdsponsor van de ploeg, waarvoor onder anderen Chris Froome, Geraint Thomas, Wout Poels en Dylan van Baarle rijden. In die periode heeft de formatie zich tot duurste, maar ook succesvolste ploeg ter wereld weten op te werpen.

De vraag is dan ook of Brailsford na 2019 met hetzelfde budget verder kan. "Onze volgende partner moet de juiste zijn, een die met ons verder wil op de ingeslagen weg. Hopelijk lukt ons dat." Hij heeft zich ten doel gesteld om voor het begin van de Tour een nieuwe sponsor te hebben gevonden.

Volgens ingewijden werd Brailsford volledig verrast door de mededeling van Sky, maar dat weerspreekt hij. "Gezien onze situatie en hoe alles gaat, komt dit niet echt als een verrassing. Zaken veranderen nou eenmaal en vaak leidt verandering ook echt tot verandering. We zien dit als een kans op iets nieuws."

Froome hoopt met team bijeen te blijven

De renners, onder leiding van Froome, geven aan graag bij elkaar te blijven. "Ik kan de toekomst niet voorspellen, maar ik kan met absolute zekerheid stellen dat dit een speciaal team is", zei Froome woensdag op Twitter.

"Het plan is om in 2020 bij elkaar te blijven", ging de Giro-winnaar verder. "We zullen er alles aan doen om dat te laten gebeuren. In andere kleuren en met een andere partner, maar met dezelfde normen en waarden en dezelfde wil om te winnen."

De 33-jarige coureur is Sky dankbaar voor de sponsoring. Froome was er zelf vanaf het begin bij. "Sky is een fantastische partner. Dankzij Sky heb ik me op persoonlijk vlak kunnen ontwikkelen en daar zal ik altijd dankbaar voor zijn. Wat mij betreft zijn we nog niet klaar."