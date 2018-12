Vincenzo Nibali verschijnt volgend jaar bij minstens twee grote rondes aan de start. De kopman van Bahrain-Merida rijdt zowel de Giro d'Italia als de Tour de France.

Dat maakte de 34-jarige Italiaan woensdag bekend bij de ploegpresentatie van Bahrain-Merida in het Kroatische Hvar. "Ik rijd zowel de Giro als de Tour. Ik focus me vooral op de Giro", zei Nibali, die slechts kort het woord nam.

Eerder op woensdag kondigde Formule 1-renstal McLaren aan te gaan samenwerken met de wielerploeg.

Nibali won de Tour in 2014 en was in 2013 en 2016 de sterkste in de Giro. Dit jaar liet hij de Giro schieten en richtte hij zich volledig op de Tour. Hij moest in Frankrijk opgeven nadat hij op de Alpe d'Huez door toedoen van een toeschouwer ten val kwam en een ruggenwervel brak.

De klimmer was op tijd hersteld voor de Vuelta a España, maar kon met een 59e plek in het eindklassement geen rol van betekenis spelen.

Dumoulin twijfelt nog tussen Giro en Tour

De Giro begint op 11 mei in Bologna en duurt tot en met 2 juni. Slechts 33 dagen later, op 6 juli, gaat in Brussel de Tour de France van start.

Door die korte rustperiode acht Tom Dumoulin het niet waarschijnlijk om in beide grote rondes top te presteren. De Limburger maakt vermoedelijk op 3 januari bij de ploegpresentatie van Team Sunweb in Berlijn bekend in welke grote ronde(s) hij start.

Dumoulin werd dit jaar zowel in de Giro als in de Tour tweede in het eindklassement. Aanvankelijk zei hij in 2019 voor de Tour te willen gaan, maar nadat bleek dat de Giro komend jaar veel meer tijdritkilometers bevat sloeg de twijfel toe.

"Het schema van de Tour de France is verre van ideaal voor mij. Ik denk niet dat er de afgelopen jaren een grote ronde is verreden die zo slecht bij mijn profiel past", zei Dumoulin vorige maand bij een wielercafé in Valkenburg.

De Tour kent in 2019 slechts één individuele tijdrit van 27 kilometer. Daarnaast is er een ploegentijdrit van 28 kilometer. De Giro telt 58 individuele tijdritkilometers.