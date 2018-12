De Vuelta a España start in augustus 2020 in Nederland. De wielerronde begint dat jaar met een ploegentijdrit in Utrecht, zo heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt.

De tweede etappe gaat van Den Bosch naar Utrecht en de derde etappe heeft start en finish in Breda. Het was al langer bekend dat Utrecht en Noord-Brabant de meest serieuze kandidaat waren om de Vuelta-start binnen te halen. Het volledige etappeschema maakt de Vuelta-organisatie pas volgend jaar bekend.

De organisatie kost naar schatting 14 miljoen euro. De twee provincies en drie gemeenten betalen 6,4 miljoen euro. Sponsors hebben 5,1 miljoen euro toegezegd. De financiers hopen nog op een subsidie van 2,5 miljoen euro uit Den Haag.

Utrecht wordt de eerste stad ter wereld die de drie grote wielerronden heeft verwelkomd. De stad was in 2010 finishplaats in de Giro d'Italia en in 2015 vond de start van de Tour de France er plaats.

"Het is een feest la Salida Oficial in 2020 te mogen organiseren", aldus burgemeester Jan van Zanen. "Utrecht is een echte fietsstad. Het wordt een feest voor en door onze inwoners."

Henri Swinkels, gedeputeerde van Noord-Brabant is enorm blij dat het gelukt is om de Vuelta naar zijn provincie te halen. "Een grote wielerronde mobiliseert hele dorpen, wijken en buurten om van de passage een feest te maken. Het inspireert en verbindt mensen en gemeenschappen."

"We investeren met elkaar in een sportief internationaal evenement met zowel maatschappelijk als economisch rendement", aldus Swinkels.

Vuelta tweemaal door Nederlander gewonnen

In 2020 wordt de 75e editie van de Vuelta georganiseerd. Tweemaal was er een Nederlandse eindwinnaar: in 1967 veroverde Jan Jansen de rode trui en twaalf jaar later won Joop Zoetemelk het eindklassment.

Dit jaar werd de Vuelta gewonnen door de Brit Simon Yates. De editie van 2019 begint op 24 augustus in Torrevieja aan de Costa Blanca.

Het wordt pas de vierde keer dat de Vuelta buiten Spanje start. In 1997 gebeurde dat voor het eerst in Lissabon. Assen organiseerde in 2009 het 'Saldia Oficial' en vorig jaar begon de ronde in het Franse Nîmes.

Vuelta-directeur Javier Guillén met de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen