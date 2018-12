McLaren heeft woensdag bekendgemaakt dat het voor 50 procent eigenaar wordt van wielerteam Bahrain-Merida. Het bedrijf achter de Formule 1-renstal heeft als doel om de top van de wielersport te bereiken.

"Racen, technologie en menselijke topprestaties zijn de kernwaarden van McLaren", meldt het bedrijf in een persbericht. "We zijn al langer betrokken bij het wielrennen en zijn ook al een tijd aan het kijken hoe we dat konden uitbreiden."

"De samenwerking met Bahrain-Merida past perfect bij ons. De ploeg heeft de juiste ambities en benadering van de toekomst."

Het nieuws over de intrede van McLaren in de wielersport komt op dezelfde dag als de bekendmaking van Sky dat het na 2019 stopt met de sponsoring van de succesvolle wielerploeg. Met een budget van circa 39 miljoen euro is Team Sky de meest kapitaalkrachtige ploeg in het huidige peloton.

Dat is slechts een schijntje in vergelijking met het budget van McLarens Formule 1-team, dat zo'n 225 miljoen euro bedraagt. McLaren wil in de Telegraph niet zeggen hoeveel geld er naar het wielerteam gaat, maar het wielerteam zal er financieel flink op vooruitgaan. "We willen de beste wielerploeg van de wereld en een voorbeeld voor anderen worden", zegt eigenaar sjeik Nasser bin Hamad van Bahrain-Merida.

'Parallellen Formule 1 en wielrennen zijn talrijk'

De wielerploeg met de Tour-winnaar van 2014 Vincenzo Nibali als kopman zal volgend jaar nog Bahrain-Merida heten. "De naam van het team voor 2019 is al vastgelegd", zegt McLarens marketing-directeur John Allert. "Ik denk dat er in de toekomst zeker een mogelijkheid is dat McLaren onderdeel wordt van de naam van de wielerploeg."

"Dat willen we niet overhaasten. We zullen onze merknaam pas inzetten als het symbool staat voor een fundamentele bijdrage aan het project. Nu stappen we met bescheidenheid in deze samenwerking."

Volgens Allert past de betrokkenheid bij het wielerteam goed bij de Formule 1-renstal. "De parallellen zijn talrijk. Je hebt de combinatie van de sporter en zijn machine, aerodynamica, ontwikkeling van materiaal, het gebruik van rubberen banden op wegdek, het voorkomen van uitputting, herstel, het juiste voedsel en hydratatie om een topprestatie te leveren onder extreme omstandigheden. Aan al deze factoren zijn we al gewend in de Formule 1."

'Expertise McLaren past perfect bij wielerteam'

Brent Copeland, algemeen directeur van Bahrain-Merida, heeft hoge verwachtingen van de samenwerking. "McLaren is al decennialang een bedrijf dat de lat omhoog legt in innovatie en op het gebied van sportieve prestaties. De expertise en toewijding van McLaren past perfect bij ons."

In het recente verleden was McLaren al betrokken in de wielersport. Bij de Olympische Spelen van 2012 in Londen voorzag het bedrijf onder meer de Britse (baan)wielrenners van materialen. Daarnaast werkte McLaren samen met de Amerikaanse fietsenbouwer Spezialized.