Team Sky moet op zoek naar een nieuwe sponsor voor 2020. Mediabedrijf Sky heeft besloten zich na komend seizoen terug te trekken uit de wielersport.

Sky is sinds 2010 actief in het wegwielrennen en boekte sindsdien 322 overwinningen met de Britse formatie, waaronder acht eindzeges in grote ronden. Sir Bradley Wiggins bezorgde Sky in 2012 de eerste grote prijs door als eerste Brit ooit de Tour de France te winnen.

"Na meer dan tien jaar in de wielersport kan ik niet trotser zijn op wat we hebben bereikt met Team Sky", zegt Sky-directeur Jeremy Darroch. "Maar het juiste moment is aangebroken voor ons om te stoppen en een andere weg in te slaan."

Het is nog niet bekend wie Sky opvolgt als sponsor van de ploeg van Dave Brailsford. Op dit moment staan Nederlanders Wout Poels en Dylan van Baarle onder contract bij de Britse formatie, net als onder anderen Chris Froome en Geraint Thomas.

"We zijn trots op de samenwerking met Sky en wij gaan nu met open vizier de toekomst in", zegt Brailsford. "We willen graag werken met een nieuwe partner als de juiste partij zich aandient."

Team Sky regelmatig in opspraak

De belangrijkste successen van Sky staan op naam van Froome, die zes keer een grote ronde op zijn naam schreef. De Brit won vier keer de Tour de France (2013, 2015 en 2016 en 2017) en één keer de Giro d'Italia (2018) en de Vuelta a España (2017).

Geraint Thomas bezorgde Team Sky dit jaar ook de achtste zege in een grote ronde. De 32-jarige Welshman hield Tom Dumoulin en zijn oorspronkelijke kopman Froome achter zich in het eindklassement van de Tour de France.

Tussen alle successen door kwam Team Sky ook geregeld in opspraak door beschuldigingen van mogelijk gebruik van verboden middelen en onzorgvuldigheid bij de verstrekking van medicatie, onder anderen bij Wiggins.

Vorig jaar werd bij Froome een te hoge waarde van het verboden middel salbutamol aangetroffen na een zware bergrit in de door hem gewonnen Vuelta. De internationale wielerunie UCI besloot hem geen straf op te leggen, omdat externe factoren verantwoordelijk zouden zijn voor zijn verhoogde urinewaarde.