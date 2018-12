Peter Sagan is van plan om volgend jaar in alle grote voorjaarsklassiekers te starten en dus voor het eerst in zijn carrière mee te doen aan Luik-Bastenaken-Luik.

"Mijn belangrijkste doelen zijn niet veranderd ten opzichte van vorig jaar: Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Maar ik zal ook de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik rijden", aldus de 28-jarige Sagan maandag bij de teampresentatie van BORA-hansgrohe op Mallorca.

De Slowaak, die vorig jaar voor het eerst sinds 2013 afreisde naar Limburg voor de Amstel Gold Race, begint zijn seizoen in Australië bij de Tour Down Under (15-20 januari). Daarna gaat hij naar Argentinië voor de Ronde van San Juan (27 januari-3 februari).

Sagan keert vervolgens terug naar Europa voor een hoogtestage in de Sierra Nevada. Hij slaat begin maart het openingsweekend in Vlaanderen (Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne) en de Italiaanse semiklassieker Strade Bianche over en keert pas in Tirreno-Adriatico (13-19 maart) terug in competitie.

"Het plan is om vanaf de Tirreno door te gaan tot en met Luik-Bastenaken-Luik", zei de klassiekerspecialist. "We zullen zien hoe dat uitpakt, zo'n lange en zware periode, maar dat is voor nu ons plan."

'Er staan nog wat monumenten op de verlanglijst'

Sagan, sinds 2010 prof, deed nog niet eerder mee aan Luik-Bastenaken-Luik. Hij verwacht niet dat hij in de zware Waalse klassieker direct mee kan doen om de zege.

"Misschien zal het vooral voor de ervaring zijn", stelde de kopman van BORA-hansgrohe. "Ik heb deze koers nog nooit gereden, dus met het oog op de toekomst zou het goed kunnen zijn om er nu te starten."

Sagan hoopt in het eerste deel van 2019 vooral een of meerdere monumenten aan zijn erelijst toe te voegen. De drievoudig wereldkampioen won vorig jaar voor het eerst Parijs-Roubaix en in 2016 was hij de beste in de Ronde van Vlaanderen, maar hij wacht nog op zijn eerste overwinning in Milaan-San Remo. Zijn beste resultaat in Italië is een tweede plek in 2013.

"Er staan nog steeds wat monumenten op de verlanglijst van Peter", aldus BORA-hansgrohe-manager Ralph Denk. "Hij is al een aantal keer dicht bij de zege geweest in Milaan-San Remo. Misschien is volgend jaar wel zijn jaar."

Na het voorjaar zal Sagan zich net als de afgelopen jaren focussen op de Tour de France. Hij kan in Frankrijk voor de zevende keer de eindzege pakken in het puntenklassement, na 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2018.