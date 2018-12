Rotterdam hoopt in de eerste helft van het volgende decennium opnieuw de start van de Tour de France te mogen organiseren. De gemeente heeft deze interesse inmiddels kenbaar gemaakt bij Tour-organisator ASO.

"Wij gaan er vol voor", zegt wethouder Sven de Langen (volksgezondheid, zorg, ouderen en sport) zondag tegen RTV Rijnmond. "We willen in 2023, 2024 of 2025 heel graag het Grand Départ van de Tour de France organiseren."

De grootste wielerwedstrijd ter wereld startte in 2010 al een keer in Rotterdam. Fabian Cancellara won toen de openingstijdrit van 8,9 kilometer door de stad. De tweede etappe voerde van Rotterdam naar Brussel. Bijna een miljoen mensen bezochten de stad ruim acht jaar geleden.

De gemeente Rotterdam hoopt in 2023, 2024 of 2025 wederom op een proloog of tijdrit en de start van een tweede etappe in de stad. "Wat mij betreft is er geen twijfel over mogelijk dat de Erasmusbrug weer in het parcours moet", aldus Van Langen. "Maar wellicht kunnen we tijdens de Tour-start ook aan de wereld laten zien wat er van Zuid is gemaakt."

"Onze stad is bij uitstek geschikt voor dit soort grote internationale evenementen. We willen dit echter niet alleen doen. Voor deze evenementen zoeken we de samenwerking met de andere grote steden in het land en met de gebieden om ons heen. We willen dat deze evenementen van heel Nederland worden."

Tour start volgend jaar in Brussel

De Tour startte in 2015 voor het laatst in Nederland. Utrecht was toen de gastheer van het Grand Départ, met een openingstijdrit met start en finish in de stad. De start van de tweede etappe was ook in Utrecht.

In totaal was het Grand Départ zes keer in Nederland. Naast Utrecht en Rotterdam waren ook Amsterdam (1954), Scheveningen (1973), Leiden (1978) en Den Bosch (1996) gastheer van de start.

Volgend jaar begint de Ronde van Frankrijk in Brussel, als eerbetoon aan Eddy Merckx. In 2019 is het vijftig jaar geleden dat de Belg zijn eerste Tour wist te winnen. Een jaar later start de Tour in Nice.