De Amstel Gold Race verplaatst de start in Maastricht van de Markt naar het Vrijthof. Dat plein is groter en biedt meer ruimte voor de presentatie van de renners in zowel de mannen- als de vrouwenwedstrijd.

"We hadden al enkele jaren het Vrijthof op het oog als startlocatie en toen de gemeente Maastricht met het voorstel kwam de start naar dit plein te verhuizen, hebben we direct toegehapt. We zijn zeer verheugd dat we het Vrijthof kunnen betrekken bij de start van de Amstel Gold Race", aldus de organisatie.

De Markt in de Limburgse hoofdstad wordt nu een 'wielerdorp' waar de ploegen hun bussen kunnen plaatsen. De renners gaan dan in een parade vanaf dat plein naar het Vrijthof.

De eerstvolgende editie van Nederlands enige wielerklassieker is op zondag 21 april 2019.

De Deen Michael Valgreen en Chantal Blaak pakten dit jaar de zege in de Amstel Gold Race.