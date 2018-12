Ploegleider Michiel Elijzen heeft zich woensdag verbonden aan Team Sunweb. De oud-renner was afgelopen seizoen in dienst bij Roompot-Nederlandse Loterij, maar daar was na de fusie met Veranda's Willems-Crelan geen plaats meer voor hem.

"Ik ben blij om weer terug te keren in een rol als coach bij een team uit de WorldTour en vereerd dat dat bij een topteam is als Sunweb", zegt de 36-jarige Elijzen over zijn overstap naar de formatie van blikvanger Tom Dumoulin.

"De werkwijze met een wetenschappelijke en ook op de individuele renner gerichte aanpak ligt me. Ik hoop dat ik kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het team."

Elijzen, die in 2010 stopte als wielrenner en sindsdien bij diverse teams de rol van ploegleider vervulde, was eerder ook in beeld om Thorwald Veneberg op te volgen als bondscoach van Nederland. Hij sloeg een aanbod van de KNWU af.

Sunweb-staf behoorlijk gewijzigd

De coachingstaf van Team Sunweb onderging in de afgelopen maanden meer wijzigingen. Zo zag Dumoulin onder anderen ploegleider Tom Veelers en trainers Adriaan Helmantel en Morten Bennekou vetrekken. Daar tegenover stond de komst van Matt Winston en Albert Timmer.

Bovendien maakte de Duitse ploeg met Nederlandse roots woensdag de komst van trainer Jelle de Jong bekend, die overkomt van het continentale team Delta Cycling Rotterdam.

Kopman Dumoulin bereidt zich momenteel voor op het nieuwe seizoen. De Limburger, die maandag voor de vijfde keer op rij Nederlands wielrenner van het jaar werd, twijfelt nog over deelname aan de Tour de France.

De Giro-winnaar van 2017 verkoos aanvankelijk de Tour boven de Giro. Hij ging echter twijfelen nadat beide grote rondes hun routeschema onthulden. De Ronde van Italië lijkt met meer tijdritkilometers veel gunstiger voor Dumoulin.