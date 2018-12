Geraint Thomas zegt dat volgend jaar waarschijnlijk "het verkeerde moment" is om terug te keren naar de Giro d'Italia. De 32-jarige Welshman verwacht zijn titel in de Tour de France te gaan verdedigen.

"Als ik komende zomer start in de Tour met het nummer één op mijn rug, zou het zonde zijn als ik daar niet op mijn best ben", zei Thomas dinsdag tegen de BBC. "Ik neig er daarom naar om alleen in de Tour te starten."

Thomas zei eerder nog graag terug te keren naar de Giro, omdat hij in 2017 moest opgeven vanwege blessures die hij had overgehouden aan een zware valpartij. "Ik vind zeker dat ik nog wat recht te zetten heb in de Giro, maar volgend jaar is denk ik niet het goede moment", zegt de renner van Sky.

"De komende weken ga ik samen met mijn coach Tim Kerrison een plan maken voor komend jaar. Daarna zal veel duidelijk zijn."

Concurrent Tom Dumoulin heeft de knoop evenmin doorgehakt. De Giro-winnaar van vorig jaar richtte zijn pijlen aanvankelijk op de Tour en niet op de Giro, maar is gaan twijfelen nadat beide grote rondes hun routeschema onthulden. Het parcours in Italië lijkt de kopman van Team Sunweb op het lijf geschreven.

'Froome en ik kunnen opnieuw samen Tour rijden'

Afgelopen zomer was Thomas verrassend de sterkste in de Tour ten koste van zijn ploeggenoot en viervoudig Tour-winnaar Chris Froome (nummer drie) en Dumoulin (nummer twee). Thomas denkt ook volgend jaar samen met Froome in de Tour te kunnen starten.

"Froome zal zeker naar Frankrijk willen om zijn vijfde Tour te winnen. Zolang we niet tegen elkaar gaan rijden, werkt het goed. We hebben allebei onze ambities en dat werkt goed in de trainingen. We helpen elkaar naar een hoger niveau."

De Welshman is na een lange vakantie sinds twee weken weer in training in Zuid-Frankrijk. "De eerste week was erg zwaar, maar het is fijn om weer terug te zijn op één plek, de routine van het fietsen terug te krijgen en weer op dieet te zijn. Ik lig nog drie weken achter op de rest van mijn teamgenoten, dat is wat minder, maar ik weet zeker dat ik weer mijn topniveau zal halen."

Thomas verlengde in september zijn contract bij Team Sky met drie jaar. Hij is nu tot en met 2021 aan de Britse ploeg verbonden.