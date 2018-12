Anna van der Breggen is er trots op dat ze maandagavond bij het wielergala werd uitgeroepen tot Nederlands wielrenster van het jaar. De Zwolse ziet de prijs als bekroning voor een topseizoen.

De 28-jarige Van der Breggen kende een ijzersterk voorjaar met winst van de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Eind september soleerde ze naar de wereldtitel op de weg.

"Ik denk dat de wereldtitel misschien wel de doorslag heeft gegeven voor mijn prijs, maar er waren dit seizoen natuurlijk veel wereldtitels. Samen met de klassiekers maakte dat dat mijn seizoen goed begon en goed eindigde", zei Van der Breggen bij de NOS.

De renner van Boels-Dolmans, die voor de derde keer werd verkozen tot beste Nederlandse wielrenster, geniet van haar goede prestaties en beaamde dat ze een bijzonder jaar achter de rug heeft.

"Als je dit jaar niet als een kroonjaar kunt zien, weet ik niet hoe lang je het volhoudt in het wielrennen", aldus Van der Breggen. "Winnen went nooit. Wereldkampioen worden is heel moeilijk en als het lukt zoals dit jaar, is het wel een topjaar."

Geridderde Van Vleuten emotioneel

Van der Breggen liet bij de verkiezing onder anderen Annemiek van Vleuten achter zich, maar de winnaar van het WK tijdrijden, de Giro Rosa en La Course had er vrede mee dat haar landgenoot de prijs pakte.

"Ze heeft de belangrijkste prijs gepakt en dat is de wereldtitel. Ze heeft een supergoed jaar gehad. Kirsten Wild had met drie wereldtitels in het baanwielrennen ook nog een heel goede kans", aldus Van Vleuten, die zelf werd geridderd en daar emotioneel van werd.

"Ik heb best een moeilijke tijd achter de rug", doelde ze op haar val tijdens de wegwedstrijd op de WK, waarbij ze een breuk in haar knie opliep. "Dan is de timing van deze onderscheiding onwijs leuk en een mooie stimulans. De woorden erbij deden me ook veel."

Van Vleuten ziet het lintje eveneens als een bekroning. "Het was mijn succesvolste jaar ooit, maar eigenlijk is het me met die val een beetje ontnomen om lekker na te genieten. Dit is wel heel tof nu."

Van der Breggen en Van Vleuten zijn ook allebei genomineerd voor de titel Sportvrouw van het Jaar. Bij de mannen ging de prijs voor beste Nederlandse wielrenner naar Tom Dumoulin, die wegens ziekte ontbrak in Den Bosch.