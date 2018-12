Tom Dumoulin is maandag in Den Bosch voor het vijfde jaar op rij uitgeroepen tot Nederlands wielrenner van het jaar. Bij de vrouwen ging de prijs voor de derde keer naar Anna van der Breggen. Annemiek van Vleuten werd koninklijk onderscheiden.

Dumoulin, die vanwege ziekte niet aanwezig was bij het wielergala, kreeg van organisator Club 48 de voorkeur boven Mathieu van der Poel, Dylan Groenewegen en Niki Terpstra. Hij krijgt daardoor opnieuw de Gerrit Schulte Trofee.

De renner van Team Sunweb won dit jaar onder meer een rit in de Giro d'Italia en Tour de France. Ook eindigde hij in beide rondes als tweede in het eindklassement. Op het WK tijdrijden veroverde hij eveneens zilver, terwijl hij in de wegwedstrijd net naast het podium eindigde (vierde).

De 28-jarige Limburger had dit jaar stevige concurrentie. Zo won Van der Poel afgelopen seizoen liefst 32 veldritten, terwijl de teller voor hem nu al op 13 staat. Groenewegen won onder meer twee Tour-etappes, terwijl Terpstra de sterkste was in de Ronde van Vlaanderen.

Van der Breggen troeft Van Vleuten af

Bij de vrouwen kreeg Van der Breggen de voorkeur boven titelverdediger Van Vleuten, Laura Smulders en Chantal Blaak.

De 27-jarige Zwolse pakte dit jaar onder meer de wereldtitel op de weg en kreeg mede daarom uit handen van sportminister Bruno Bruins de Keetie van Oosten-Hage Trofee. "Het was een jaar waarin heel veel lukte. Het is geweldig dat ik volgend jaar in die trui mag rijden", zei de trotse renster van Boels-Dolmans.

Volgens de jury was de keuze tussen Van der Breggen en Van Vleuten lastig. Van der Breggen won naast de wereldtitel onder meer de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

De acht jaar oudere Van Vleuten prolongeerde haar wereldtitel in het tijdrijden en was ook de beste in de Giro Rosa en bij La Course. Beide vrouwen zijn ook genomineerd voor de eretitel Sportvrouw van het Jaar.

Dumoulin verrast door vijfde zege op rij

De afwezige Dumoulin liet via een videoboodschap weten verrast te zijn door zijn vijfde uitverkiezing op rij. "Zeker omdat het mij niet is gelukt een dikke prijs binnen te halen. Dat is Niki en Mathieu wel gelukt. De concurrentie was heel zwaar, dat maakt het heel bijzonder."

De Limburger, die naar eigen zeggen al een week met een virusje kwakkelt, is desondanks trots op zijn jaar. "Ik heb constant gepresteerd en was goed waar ik goed wilde zijn. Helaas is het net niet gelukt een vette vis binnen te halen, maar hopelijk lukt dat komend jaar."

Baanwielrenner Harrie Lavreysen won eerder op de avond de Gerrie Knetemann Trofee voor talent van het jaar. Hij won onder meer twee wereldbekerwedstrijden op het onderdeel sprint en ook maakt hij deel uit van de Nederlandse teamsprintformatie.

Van Vleuten onderscheiden met lintje

Van Vleuten werd toch nog gehuldigd. Sportminister Bruno Bruins kon melden dat de koning heeft besloten haar te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Onder luid applaus kreeg Van Vleuten de bijbehorende versierselen opgespeld door de minister.

"Je bent een enorme vechter, iemand die nooit opgeeft, iemand die zichzelf na elke tegenslag weer oppept en vooruitkijkt. Daarin ben je een voorbeeld voor velen, voor sporters en niet-sporters", aldus Bruins.

Van Vleuten, die vanwege een val tijdens de wegwedstrijd op het WK aan het revalideren is, nam het lintje vol trots in ontvangst. "Ik ben heel erg verrast hierdoor. Mooi dat ik mensen kan inspireren en een rolmodel mag zijn in de sport."