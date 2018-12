Romain Bardet vindt dat er een verbod moet komen op de communicatie met oortjes in het peloton. Tevens pleit de Fransman voor kleinere ploegen in de drie grote wielerrondes.

"Een wereld zonder oortjes zou bijzonder goed zijn", vertelt Bardet donderdag in een interview met Cyclingnews tijdens het trainingskamp van zijn ploeg AG2R La Mondiale in de Alpen.

"De renners moeten dan meer verantwoordelijkheid nemen, het zou hun tactisch vernuft en bewustzijn verbeteren en ze moeten alerter zijn tijdens de koers. Ik denk dat het de renners alleen maar beter maakt als ze geen informatie krijgen."

De ASO deed eerder al een voorstel voor het afschaffen van oortjes, maar kon destijds op weinig medestanders rekenen. De organisator van de Tour de France kreeg wel gehoor bij Tom Dumoulin en nu dus ook bij Bardet.

"De echte zorg is de voorspelbaarheid van de wedstrijd", aldus de renner van AG2R La Mondiale. "Situaties zoals dat Sky de Tour zou kunnen winnen met bijna alle renners, willen wedstrijdorganisaties juist voorkomen."

'Oortjes maken je een stuk passiever'

Bardet denkt dat de wielersport aantrekkelijker wordt door een verbod op oortjes. "De oortjes maken je een stuk passiever. Bovendien is het vaak informatie over dat je goed gepositioneerd moet zitten, waardoor 180 renners van voren willen rijden en de kans op valpartijen groter wordt."

Eerder kwam de ASO ook met het plan om de vermogensmeter af te schaffen. Bardet betwijfelt of dat de juiste oplossing is om de sport aantrekkelijker te maken voor het publiek.

"Ik weet het niet zeker", zegt de nummer twee van de Tour de France van 2016. "Het is niet erg om ze weg te halen, maar ik denk ook niet dat het dé magische oplossing is."

Bardet pleit voor verkleinen ploegen in grote rondes

Hij ziet wel een oplossing in het verder verkleinen van de ploegen in de grote rondes. Vorig jaar besloot de internationale wielerunie UCI om de teams in de Tour, de Giro d'Italia en de Vuelta a España terug te brengen van negen naar acht renners.

"Laten we het nog verder terugbrengen", stelt Bardet. "Dat zou ploegen snel in gevaar brengen. Misschien is het voor de Tour wat extreem, maar dat is de sport. Die kan hard zijn."

"Als je van acht naar zes renners teruggaat, is het tempo ook niet continu even hoog", legt hij verder uit. "Ik denk dat dat minder ruimte geeft voor controle, wat de aantrekkelijkheid van de sport zou verhogen."