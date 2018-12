Mathieu van der Poel heeft zaterdag ondanks een valpartij de Ambiancecross gewonnen. Bij de vrouwen schreef Denise Betsema de veldrit in het Belgische Wachtebeke op haar naam.

De 23-jarige Van der Poel bleef de Belg Michael Vanthourenhout negen seconden voor. Wout van Aert won op bijna een halve minuut de sprint om de derde plaats en David van der Poel eindigde als zevende.

Na ruim tien minuten koers ontstond een kopgroep van tien renners onder wie Van der Poel. De Brabander kwam echter ten val toen hij een foutje maakte bij de balken.

In een mum van tijd dichtte Van der Poel het gat met de koplopers, waarna hij even later in de aanval ging. Alleen Vanthourenhout kon het tempo van de Europees kampioen volgen, maar ook hij moest zich uiteindelijk gewonnen geven.

Voor Van der Poel is het alweer zijn twaalfde overwinning van het seizoen. Eerder won hij onder meer de wereldbekerwedstrijden in Bern en het Tsjechische Tabor.

Betsema zegeviert bij vrouwen

Bij de vrouwen troefde Betsema in de sprint de Italiaanse Alice Maria Arzuffi (tweede) af. Annemarie Worst eindigde als derde.

Alle favorieten bleven in Wachtebeke drie ronden bij elkaar. In de vierde ronde plaatste Betsema een versnelling. Alleen Arzuffi was in staat te reageren. In de sprint was de Nederlandse net iets sneller.

Europees kampioene Worst maakte zich los van de andere achtervolgers en kwam solo als derde aan.