Tom Stamsnijder stopt na twaalf jaar met professioneel wielrennen. De 33-jarige renner van Team Sunweb heeft geen oplossing gevonden voor aanhoudende darmklachten waarmee hij al ruim een jaar worstelt.

Stamsnijder kreeg last van zijn darmen, nadat hij Tom Dumoulin in 2017 aan de eindzege in de Giro d'Italia had geholpen. De klachten verergerden als hij een topprestatie moest leveren.

De medische staf van Team Sunweb slaagde er niet in de oorzaak van de problemen van Stamsnijder te vinden. "Op een gegeven moment ben je er klaar mee. Ik stop omdat het lichaam mij in de steek laat", vertelt de Overijsselaar donderdag in Tubantia.

Stamsnijder debuteerde elf jaar geleden voor Gerolsteiner in het profpeloton en fietste later voor Rabobank, Leopard-Trek en Argos-Shimano, de voorloper van het huidige Team Sunweb.

In zijn twaalfjarige loopbaan stond Stamsnijder vijf keer aan de start van de Ronde van Spanje en reed hij zeven keer de Ronde van Italië in de rol van knecht. Zijn laatste wedstrijd was Parijs-Tours in oktober.