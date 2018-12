Tom Dumoulin twijfelt of hij komende zomer de Tour de France moet gaan rijden. Het parcours past door het kleine aantal tijdritkilometers niet bij de kwaliteiten van de nummer twee van dit jaar.

"Het schema van de Tour de France is verre van ideaal voor mij. Ik denk niet dat er de afgelopen jaren een grote ronde is verreden die zo slecht bij mijn profiel past", zei Dumoulin zondag volgens De Telegraaf bij een wielercafé in Valkenburg.

De Tour kent in 2019 slechts één individuele tijdrit van 27 kilometer. Daarnaast is er een ploegentijdrit van 28 kilometer. De Giro d'Italia telt 58 individuele tijdritkilometers.

"In alle opzichten ligt de Giro me veel beter", vindt Dumoulin. "De Giro heb ik daarentegen al een keer gewonnen, terwijl het na de tweede plek achter Geraint Thomas afgelopen zomer mijn grote uitdaging is om de Tour te winnen."

Team Sunweb heeft doorslaggevende stem

Dumoulin werd in 2017 de eerste Nederlandse winnaar van de Giro. Dit jaar werd hij zowel in Italië als in Frankrijk tweede. De Limburger liet eerder al weten dat hij in 2019 maar één grote ronde wil rijden.

"Ik vraag me nu af of ik in 2019 wel alles op de Tour moet zetten. Ik heb momenteel niet echt een voorkeur, dus de ploeg heeft de doorslaggevende stem."

Op 3 januari geeft Team Sunweb in Berlijn een presentatie over de plannen voor komend seizoen. Vermoedelijk wordt dan bekendgemaakt in welke grote ronde Dumoulin zal starten.