Mathieu van der Poel heeft in Tabor de vierde wereldbekerwedstrijd veldrijden gewonnen. De Brabander was een klasse apart in Tsjechië en boekte alweer zijn tiende zege van het seizoen. Bij de vrouwen was Lucinda Brand de sterkste in Tsjechië.

De 23-jarige Van der Poel bleef Michael Vanthourenhout veertien seconden voor. De Belg troefde in de strijd om de tweede plaats Lars van der Haar af.

Wout van Aert kwam niet verder dan de zesde plaats. De regerend wereldkampioen werd halverwege de wedstrijd getroffen door een lekke band.

Afgelopen maand was Van der Poel ook de sterkste in Bern. De eerste twee wereldbekerwedstrijden in de Verenigde Staten werden gewonnen door Toon Aerts, die in Tabor als vierde over de finish kwam.

Aerts blijft leider in het klassement. Volgende week wordt in Koksijde de vijfde wereldbekercross van het seizoen gereden.

Brand houdt Worst achter zich

Bij de vrouwen sloeg Brand toe in de slotfase. Europees kampioene Annemarie Worst kwam op luttele seconden als tweede over de finish in Tabor.

Alice Maria Arzuffi uit Italië completeerde het podium. Wereldkampioene Sanne Cant uit België kwam door een glijpartij in de laatste ronde niet verder dan de zesde plaats.

Brand reed vorige week in het Belgische Gavere pas haar eerste wedstrijd dit seizoen in het veldrijden. De Nederlands kampioene eindigde toen nog als achtste. Haar zege in Tabor kwam voor voor velen als een verrassing, zo ook voor de Zuid-Hollandse zelf.

"Ik denk dat ik op de juiste manier mijn krachten heb verdeeld", liet de verbaasde Brand weten. "Ik ben op het juiste moment weggesprongen, maar het was wel zwaar om alleen aan kop te rijden, zeker op het klimgedeelte met de wind tegen. Dankzij mijn uithoudingsvermogen van het wegwielrennen kon ik vooraan blijven."

Marianne Vos ontbrak in Tsjechië. De zevenvoudig wereldkampioene uit Noord-Brabant heeft een rustpauze ingelast, maar blijft wel leiden in het wereldbekerklassement.