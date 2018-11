Bondscoach Gerben de Knegt van de Nederlandse veldrijders vindt dat Marianne Vos een goede keuze maakt door voorlopig even rust te houden. De zevenvoudig wereldkampioene ontbreekt ook in de selectie voor de komende wereldbeker in het Tsjechische Tábor.

De in vorm verkerende Vos werd eind vorige maand achter winnares Annemarie Worst tweede bij de EK in Rosmalen en houdt sindsdien rust. Ze miste onlangs al wedstrijden in Niel en Gavere. Het is nog niet bekend wanneer ze haar rentree maakt.

"Het grote verschil met de selectie van de EK is dat Vos een korte rustperiode neemt, wat ik een slimme zet vind met het oog op de rest van het seizoen en het aankomende WK", zegt bondscoach De Knegt maandag bij de bekendmaking van zijn selectie voor de wereldbeker.

De 31-jarige Vos reed in augustus haar laatste wegwedstrijd om voor het eerst een volledig veldritseizoen te kunnen afwerken. Ze won dit seizoen twee van de drie wereldbekerwedstrijden en leidt in het klassement. Ze was de beste in het Amerikaanse Waterloo en kwam ook in het Zwitserse Bern als eerste over de streep.

Vos werd in 2006 voor het eerst wereldkampioene veldrijden. Vervolgens was ze ook in 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 de beste bij de WK. Recent pakte ze ook zilver (2017) en brons (2015).

Tijdens de laatste editie moest ze het doen met een achttiende plek. De komende WK zijn op zaterdag 2 en zondag 3 februari in het Deense Bogense.

Van der Poel en Worst voeren selectie aan

Bondscoach De Knegt nam Mathieu van der Poel en Annemarie Worst wél op in zijn selectie voor de wereldbeker in Tábor. Beide kersverse Europees kampioenen voeren de Nederlandse formatie aan.

De 23-jarige Van der Poel won dit veldritseizoen inclusief de EK al negen wedstrijden. De één jaar jongere Worst - die begin 2017 wereldkampioen bij de beloften werd - was naast haar winnende race in Rosmalen, ook de beste bij de Superprestige in Gieten.

De mannenploeg wordt gecompleteerd door David van der Poel, Lars van der Haar, Corné van Kessel, Stan Godrie, Sieben Wouters, Joris Nieuwenhuis en Gosse van der Meer.

Bij de vrouwen zijn naast Worst, ook Maud Kaptheijns, Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado, Sophie de Boer, Fleur Nagengast, Inge van der Heijden, Manon Bakker en Denise Betsema geselecteerd.