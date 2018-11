Mathieu van der Poel heeft zondag zijn ongeslagen status in de Superprestige behouden. De Nederlander won in Gavere ook de vierde cross uit de reeks. Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Italiaanse Alice Arzuffi en werd Annemarie Worst vierde.

Van der Poel kwam 24 seconden voor de Belgische nummer twee Toon Aerts over de finish. Diens landgenoot Wout van Aert eindigde op 36 seconden als derde. Lars van der Haar, die bijna twee minuten toegaf, was op de vijfde plek de tweede Nederlander in de top tien.

De 23-jarige Van der Poel duldde niet voor het eerst dit seizoen geen tegenstand. De Europees kampioen hanteerde in de eerste van negen rondes in de zware modder van Gavere al zo'n hoog tempo, dat alleen Aerts kon volgen. Wereldkampioen Van Aert moest direct afhaken.

Aerts kon in de derde ronde het wiel van Van der Poel ook niet meer houden, waarna de wereldkampioen van 2015 wederom ver weg reed bij al zijn concurrenten.

'VDP' won dit seizoen ook al de Superprestige-crosses in Gieten, Boom en Ruddervoorde. In de komende maanden volgen in deze reeks nog veldritten in Zonhoven, Diegem, Hoogstraten en Middelkerke. In het klassement heeft hij zes punten voorsprong op Aerts (60 om 54).

Van der Poel staat dit seizoen in totaal op negen zeges. De Brabander, die vorige week zijn Europese titel prolongeerde, won zaterdag nog de Jaarmarktcross van Niel. Van Aert startte niet in die wedstrijd uit de DVV Verzekeringen Trofee.

Worst behoudt leiding in Superprestige-klassement

In de vrouwenwedstrijd boekte Arzuffi haar eerste grote zege. De 23-jarige Italiaanse voelde zich thuis op het gladde parcours in Gavere en reed in de derde van vijf rondes op een modderige strook weg bij de Belgische Sanne Cant.

Op de streep had Arzuffi zeventien seconden voorsprong op de Britse Nikki Brammeier, die Cant nog voorbijreed en twee werd. De wereldkampioen eindigde als derde door Worst in een sprintje te kloppen. Ceylin del Carmen Alvarado was op de zevende plek de tweede Nederlandse, terwijl Lucinda Brand (achtste) en Denise Betsema (tiende) ook in de top tien eindigden.

"Ik ben natuurlijk heel blij met mijn eerste grote zege", reageerde Arzuffi na de cross tegen Sporza. "Ik houd van veel klimwerk, daarom lag dit parcours me meer dan uitstekend."

Worst kende een goede start, maar ze gleed na tien minuten koers onderuit en kon Arzuffi vervolgens niet bijhouden. De kersverse Europees kampioen, die de eerste Superprestige-cross van het seizoen in Gieten won, blijft met 53 punten de leider in het klassement. Nummer twee Arzuffi heeft na vier van de acht veldritten in deze reeks twee punten minder.

Marianne Vos heeft een korte pauze ingelast en startte daarom niet in Gavere. De Brabantse won dit seizoen al vijf veldritten, waaronder de vorige Superprestige-wedstrijd van twee weken geleden in Ruddervoorde.