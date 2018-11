Mathieu van der Poel heeft ook zijn eerste wedstrijd na het veroveren van de Europese titel in Rosmalen gewonnen. De 23-jarige Nederlander soleerde zaterdag op een spekglad parcours naar de zege bij de Jaarmarktcross van Niel.

Van der Poel bleek net als vorige week veel te sterk voor de concurrentie. In zijn trui van Europees kampioen finishte hij in de regen tien seconden voor Toon Aerts. Wereldkampioen Wout van Aert verscheen in de gemeente Antwerpen niet aan de start.

Ondanks zijn overtuigende zege reed Van der Poel geen vlekkeloze race. Hij gleed op een helling onderuit en kwam in de slotfase met zijn knie in botsing met een paaltje, maar leek daar weinig last van te hebben.

De Jaarmarktcross is de tweede die deel uitmaakt van de DVV Verzekeringen Trofee. Begin deze maand finishte Van der Poel in de Koppenbergcross slechts als 21e, waardoor hij in het regelmatigheidsklassement voorlopig een bijrol speelt. Aerts gaat daarin voorlopig aan kop, voor de Nederlander Lars van der Haar.

Voor Van der Poel is het al zijn achtste overwinning van het veldritseizoen. Zondag staat hij aan de start van de Superprestige-cross in Gavere.