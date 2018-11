Mathieu van der Poel heeft zondag op indrukwekkende wijze zijn Europese titel veldrijden geprolongeerd. De 23-jarige Nederlander was in Rosmalen met overmacht de sterkste. Bij de vrouwen pakte Annemarie Worst het goud. Annemarie Vos (zilver) en Denise Betsema (brons) completeerden het Nederlandse podium.

Van der Poel kwam in Brabant solo over de streep. Hij had een voorsprong van veertien seconden op nummer twee Wout van Aert.

De Belgische wereldkampioen Van Aert startte sterk in Brabant en nam direct een voorsprong op de Nederlanders Van der Poel en Lars van der Haar. Titelverdediger Van der Poel kon na ruim een ronde zijn achterstand goedmaken, waardoor de Belg en de Nederlander met zijn tweeën aan de leiding kwamen.

In de derde van negen ronden plaatste Van der Poel op een recht stuk zijn beslissende demarrage, waarmee hij direct vijf seconden voorsprong pakte op Van Aert. Van der Poel bouwde die voorsprong langzaam verder uit en kwam na ruim een uur koersen alleen over de finish.

Van Aert pakte het zilver voor zijn landgenoot Laurens Sweeck, die genoegen moest nemen met het brons. Van der Haar finishte uiteindelijk als zesde.

Het was voor Van der Poel zijn tweede Europese titel uit zijn loopbaan. Vorig jaar was hij de beste in het Tsjechische Tábor.

Worst pakte titel bij vrouwen

De 22-jarige Worst plaatste in de voorlaatste ronde de beslissende demarrage, waardoor ze bij haar medevluchters en landgenoten Vos en Betsema wegreed.

In de eerste van vijf ronden vormde zich een kopgroep met de Nederlanders Worst en Vos en de Belgen Sanne Cant, Ellen van Loy en Loes Sels. Halverwege de wedstrijd kon ook de Nederlandse Denise Betsema aansluiten.

De drie Nederlanders toonden zich de sterksten van die groep door voortdurend het kopwerk te doen. In het gedeelte door het bos van de vierde ronde konden Betsema en Vos het hoge tempo van Worst niet meer volgen en moesten ze hun landgenote laten gaan.

Cant was titelverdediger

Worst won uiteindelijk met twee seconden voorsprong op de achtervolgers. Cant kon later nog terugkomen bij Betsema en Vos, maar kon niet meestrijden om de medailles. Vos won de sprint om het zilver van Betsema.

Worst werd in het verleden al wereldkampioen bij de beloften. Ze was eerder dit jaar ook al de beste bij de Superprestigewedstrijd in Gieten. De Belgische Cant was de titelverdediger in Rosmalen.