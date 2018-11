Het is nog onduidelijk welke renner van Team Sky volgend jaar als kopman naar de Giro d'Italia gaat. De organisatie onthulde woensdag het etappeschema van de 102e editie.

"Ik weet het nog niet. Het is een beslissing die we met het team moeten nemen", zegt Chris Froome, die de Giro dit jaar won.

De titelverdediger was woensdag aanwezig in Milaan bij de bekendmaking van het etappeschema. De Giro, die op 11 mei begint, kent een relatief rustige eerste week en er staan in totaal slechts vijf bergritten op het programma. Daarnaast zijn er drie individuele tijdritten.

"Team Sky viert volgend jaar zijn tiende verjaardag en de Giro is een belangrijk doel", vertelt Froome, die in zijn carrière zes grote rondes won.

"In december komen we met zijn allen bijeen en beslissen we wie waar rijdt. Als ik er niet ben om mijn titel te verdedigen, dan weet ik zeker dat een van mijn teamgenoten voor de winst gaat rijden."

Tour-winnaar Geraint Thomas reed in 2017 voor het klassement in de Giro, maar moest door een valpartij opgeven. "Het voelt een beetje als onafgemaakt werk", zegt Thomas. "De Giro is een erg aantrekkelijke koers."

Giro-baas hoopt op Sagan

Giro-baas Mauro Vegni verwacht dat Sky met minstens één grote naam aan de start verschijnt in Bologna. Naast Froome (33) en Thomas (32) is ook de Colombiaanse klimmer Egan Bernal (21) een potentiële winnaar.

"Team Sky heeft nog geen kopman bevestigd, maar ze hebben ook nog niemand uitgesloten", zei de Italiaan tegen Cyclingnews. "Chris heeft me gezegd dat ze in elke grote ronde een klassementsman zullen opstellen. Ze maken de beslissing op basis van de diverse parcoursen."

Vegni hoopt dat drievoudig wereldkampioen Peter Sagan van start gaat in de Giro. De Slowaak reed nog nooit in de eerste grote ronde van het jaar. "Ik zou in de zevende hemel zijn als Sagan besluit om mee te doen. Ik vind dat een coureur van zijn kaliber minimaal één keer de Giro moet hebben gereden in zijn carrière."

Doorgaans rijdt Sagan in de Ronde van Californië, die tegelijkertijd met de Giro wordt gehouden. "Het is lastig voor hem, want een van zijn persoonlijke sponsors komt daar vandaan", zegt Vegni.

"Dat zal het grootste obstakel vormen voor zijn deelname volgend jaar, maar we zijn in gesprek. We zouden graag willen dat we hem kunnen strikken, maar sponsors spelen een belangrijke rol in het wielrennen."