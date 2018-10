De 102e editie van de Giro d'Italia telt volgend jaar liefst drie individuele tijdritten en relatief weinig bergetappes, zo heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt in Milaan. Het parcours lijkt ideaal voor Tom Dumoulin, die vooralsnog echter de voorkeur geeft aan Tour de France-deelname.

De Italiaanse rittenkoers begint op zaterdag 11 mei met een korte klimtijdrit van 8,7 kilometer, waarna in de negende etappe opnieuw een individuele chronorace met flinke hoogteverschillen op het programma staat. Die rit is met 34,7 kilometer een stuk langer.

Op zondag 2 juni wordt de Giro ook afgesloten met een individuele tijdrit. De renners leggen dan - eveneens over een glooiend parcours - 15,6 kilometer af met start en finish in Verona. Dit jaar telde de koers nog twee tijdritten.

Dumoulin won de Giro in 2017 en werd er dit jaar tweede, net als in de Tour de France. De tijdritspecialist liet vervolgens weten dat hij in 2019 niet opnieuw twee grote rondes rijdt en in principe voor de Tour kiest.

De Franse organisatie maakte onlangs echter een veel ongunstiger parcours voor Dumoulin bekend met slechts één individuele tijdrit van 27 kilometer.

Een woordvoerder van Team Sunweb laat na de bekendmaking van het Giro-parcours tegenover De Limburger weten dat Dumoulin nog een definitieve keuze zal maken. "In principe willen we met Tom naar de Tour. De uiteindelijke beslissing komt wanneer we alles op een rijtje gezet hebben en de gesprekken gevoerd zijn."

Loodzware zestiende rit in Giro

Naast de tijdritten staan er in de Giro vijf bergritten op het programma, waarvan twee in de tweede week en drie in de laatste dagen. Het eerste blok is met uitzondering van de klimtijdritten relatief rustig. In de editie van dit jaar kregen de renners nog acht bergetappes voor de kiezen.

In de dertiende rit (Pinerolo-Ceresole Reale) wordt voor het eerst in de Giro-historie de Colle del Nivolet aangedaan. De vijftiende Giro-rit tussen Ivrea en Como is met 237 kilometer de langste van allemaal. Het peloton overbrugt dan ongeveer 3.000 hoogtemeters. Daarna volgt de tweede rustdag.

De zwaarste etappe volgt direct na die rustdag. In de 226 kilometer lange zestiende rit tussen Lovere en Ponte di Legno volgen achter elkaar de loodzware Gavia en Mortirolo, en is het aantal hoogtemeters 5.700.

Chris Froome, die aanwezig was bij de onthulling van het routeschema in Milaan en ook nog niet weet of hij de Giro rijdt, troefde Dumoulin dit jaar af in Italië. Het podium werd gecompleteerd door de Colombiaan Miguel Ángel López van Astana.

