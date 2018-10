Lance Armstrong vindt dat Tom Dumoulin er verstandig aan doet om komend jaar niet van start te gaan in de Tour de France. Volgens de Amerikaan maakt de Nederlander weinig kans op de gele trui door het lage aantal tijdritkilometers.

"Hij moet helemaal niet naar de Tour gaan", zegt Armstrong woensdag in podcast The Move. De Texaan, die wegens dopinggebruik zijn zeven Tour-zeges moest afstaan, vindt dat de organisatie een parcours heeft gecreëerd dat de kansen voor de Franse renners vergroot.

"Dat is geen geheim. Sinds het midden van de jaren tachtig hebben de Fransen de Tour niet meer gewonnen", weet Armstrong. "Dus de organisatie doet er alles aan om een Franse winnaar te krijgen. Als Romain Bardet of Thibaut Pinot op dit parcours de beste drie weken van zijn leven heeft, dan kan hij winnen."

In het Tour-parcours, dat vorige week werd onthuld in Parijs, is slechts één individuele tijdrit van 27 kilometer opgenomen. Daarnaast is er een ploegentijdrit van 28 kilometer in de tweede etappe in Brussel.

"Als er honderd tijdritkilometers zouden zijn, dan kunnen Bardet en Pinot nooit winnen. Ook al hebben ze de drie beste weken van hun leven."

"Ik ben ervan overtuigd dat ze een parcours creëren voor hun eigen jongens", zegt de 47-jarige oud-renner, die daar geen bezwaar tegen heeft. "Het is hun race in hun land, ze mogen doen wat ze willen."

Lance Armstrong

Giro mogelijk met drie tijdritten

Woensdagmiddag om 16.40 uur wordt het parcours van de Giro d'Italia onthuld. Eerder maakte de organisatie al bekend dat de Ronde van Italië in 2019 begint met een proloog van 8,2 kilometer en dat er halverwege een klimtijdrit van 34,7 kilometer is. Naar verluidt is de slotetappe naar Verona eveneens in individuele tijdrit van 15 kilometer.

Dumoulin reageerde vorige week op de onthulling van het Tour-parcours door te zeggen dat het "niet ideaal is voor mij". "Het is een ontzettend zwaar parcours. Meer individuele tijdritkilometers was beter geweest, maar dat was dit jaar eigenlijk ook al het geval", zei de Limbuger.

Dumoulin (27) werd vorig jaar zowel in de Giro als in de Tour tweede. Een jaar eerder was hij de eerste Nederlander ooit die de Giro op zijn naam schreef.

Na de Tour van vorig jaar zei Dumoulin dat hij zich in 2019 "zo goed als zeker" alleen op de Ronde van Frankrijk zou richten. "De tijd tussen de Giro en Tour is dan naar mijn mening te kort, slechts 3,5 week. Dat maakt het volgens mij onmogelijk de dubbel te doen"

"Dit jaar en vorig jaar was de Giro het hoofddoel, maar het ligt voor de hand dat ik volgend jaar alles op het klassement in de Tour zet. Ik vind mezelf nog te jong om elk jaar twee grote rondes te rijden."