Alejandro Valverde zal volgend jaar niet van start gaan in de Tour de France. De wereldkampioen van Movistar geeft de voorkeur aan de Giro d'Italia en de Vuelta a España.

De nummer drie van 2015 stond elf keer aan de start van 'La Grande Boucle' en de laatste zeven jaar onafgebroken. Van de zeven keer dat hij Parijs haalde, eindigde hij zes keer in de top tien.

"De Tour is de grootste wedstrijd, maar ik ben niets verplicht", zegt de 38-jarige Valverde, die een maand geleden bij de WK in Innsbruck voor het eerst de regenboogtrui veroverde, dinsdag tegen El País.

"De organisatie wil natuurlijk dat ik aan de Tour meedoe, maar ik moet ook kijken naar wat het beste voor mezelf is. En in de Tour geniet ik niet."

Valverde zou dit jaar eigenlijk al niet starten in de Ronde van Frankrijk, waar hij in 2017 zijn knieschijf brak tijdens de openingstijdrit. In februari werd duidelijk dat hij tóch deelnam. Hij deelde het kopmanschap met Nairo Quintana en Mikel Landa en werd veertiende.

'Op een dag zal ik zeggen: het is goed zo'

In het interview met de Spaanse krant werd Valverde ook nog maar eens gevraagd wanneer hij van plan is te stoppen, maar de Movistar-renner kan daar - net zoals eerder - nog geen antwoord op geven.

"Na de Spelen van Tokio in 2020? Ik weet het niet. Op een dag zal ik zeggen: het is goed zo, ik heb een mooie tijd gehad in het wielrennen", aldus de Vuelta-winnaar van 2009.

"Als er de komende tijd niks geks gebeurt, heb ik er in 2020 negentien jaar opzitten. Misschien zeg ik dan wel: het wordt nu zo'n lijdensweg, waar doe ik het nog voor?"

Valverde reed dit jaar ook de Ronde van Spanje en werd daar vijfde. In de Vuelta werd hij naast zijn eindzege van negen jaar geleden ook twee keer tweede (2006 en 2012) en drie keer derde (2003, 2013 en 2014).

De Giro reed hij alleen twee jaar geleden. Ook daar eindigde Valverde als derde. Steven Kruijswijk leek toen namens Lotto-Jumbo op weg naar de eindzege, maar de Brabander kwam in de voorlaatste bergrit ten val en verspeelde zijn roze trui.