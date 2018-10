Thalita de Jong en Lucinda Brand ontbreken komend weekend op de EK veldrijden in Rosmalen. Mathieu van der Poel is de kopman van de Nederlandse mannenploeg, bij de vrouwen moet Marianne Vos voor succes zorgen.

De Jong won in 2016 nog de titel bij de EK in het Franse Pontchateau. Brand werd op dat evenement tweede en evenaarde die prestatie vorig seizoen in het Tsjechische Tábor. De Belgische Sanne Cant werd daar Europees kampioen.

De 29-jarige Brand voelt zich niet fit genoeg voor de koers in Rosmalen. De Jong (24) kampt al langere tijd met fysiek ongemak. Ze stapte onlangs over naar een nieuwe ploeg, het Belgische Experza-Footlogix, waar ze aan haar comeback werkt.

Mathieu van der Poel is titelverdediger bij de mannen. Ook Lars van der Haar, de Europees kampioen van 2015, behoort tot de selectie van bondsocach Gerben de Knegt. Van der Poel won zondag nog de Superprestige in Ruddervoorde, waar Vos bij de vrouwen zegevierde.

De 23-jarige Van der Poel is na drie crosses nog ongeslagen in de Superprestige - hij won ook in Gieten en Boom - en staat dit veldritseizoen al op zes overwinningen. Vos (31) bleef in Ruddervoorde Annemarie Worst voor en boekte haar vijfde zege dit prille seizoen.

Selectie EK veldrijden Mannen: Mathieu van der Poel, David van der Poel, Lars vand er Haar, Corné van Kessel, Stan Godrie, Sieben Wouters, Joris Nieuwenhuis, Gosse van der Meer

Vrouwen: Marianne Vos, Maud Kaptheijns, Annemarie Worst, Sophie de Boer, Denise Betsema, Geerte Hoeke, Lizzy Witlox

Bondscoach De Knegt ziet volop kansen

De Knegt ziet volop kansen voor de Nederlandse equipe in Rosmalen. "Bij de elite mannen en elite vrouwen zijn wij uitgesproken favoriet voor de titel."

Ook in de jeugdcategorieën maakt Nederland kans op medailles. "Bij de vrouwen onder 23 doen we mee voor het podium", voorspelt De Knegt.

"Bij de mannen onder 23 en de junioren starten er geen uitgesproken favorieten, maar kunnen we wel voor het podium strijden. Bij alle categorieën starten we met een volledige selectie, waardoor meer renners de mogelijkheid hebben om ervaring op te doen en zich te laten zien in een internationaal veld in eigen land."

De vrouwen beginnen zondag om 13.45 uur aan de EK, om 15.15 uur start de race van de mannen.