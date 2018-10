Marianne Vos heeft zondag haar vijfde zege van het nog prille veldritseizoen geboekt. De 31-jarige Brabantse was de beste bij de Superprestige in Ruddervoorde.

Vos bleef haar landgenoot Annemarie Worst voor in West-Vlaanderen. De derde plek ging naar de Belgische Kim Van de Steene, die vorige week in Boom de tweede Superprestige-veldrit van het seizoen op haar naam schreef.

De Nederlandse renners Denise Betsema en Ceylin del Carmen Alvarado maakten de top vijf vol. De Belgische wereldkampioen Sanne Cant eindigde als zesde.

Worst, die vorige maand in Gieten de sterkste was bij de eerste Superprestige-manche, blijft de leider in het klassement. Er volgen de komende vier maanden nog vijf crosses in de Superprestige.

Vos reed in Ruddervoorde in de voorlaatste ronde weg bij Worst en ging solo op weg naar de zege. "Er staat veel wind, we hadden al voorspeld dat dat een rol ging spelen in de koers, want op kop was het echt beuken. Ik zag dat er een groepje aan zat te komen en voelde me nog goed, maar het was nog zwaar", zei de winnaar bij Telenet over het moment dat ze ervandoor ging.

Vos boekte haar derde overwinning op rij. Ze won vorige week zondag de wereldbekercross in Bern en was dinsdag de beste bij de Nacht van Woerden. De zevenvoudig wereldkampioen in het veldrijden eindigde dit seizoen ook als eerste bij de wereldbeker in Waterloo en bij de Hotondcross in Ronse.