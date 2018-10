Mathieu van der Poel heeft zondag met grote overmacht de Superprestige in Ruddervoorde op zijn naam geschreven. De 23-jarige veldrijder had ruim een halve minuut voorsprong op de concurrentie. Bij de vrouwen was er door Marianne Vos ook een Nederlandse zege.

Bij de mannen eindigde wereldkampioen Wout van Aert op 35 seconden van Van der Poel als tweede. De Belg Toon Aerts werd derde op 42 tellen, vlak voor zijn landgenoot Eli Iserbyt. Lars van der Haar was op plek acht de tweede Nederlander.

Van der Poel schoot uit de startblokken en had na vier minuten koers al een gaatje van een handvol seconden. Na twee van de tien rondes was het verschil met de nummer twee Aerts opgelopen naar dertien seconden en stond de winnaar al zo goed als vast.

'VDP' liep zelfs uit naar een voorsprong van een minuut en kon daardoor de teugels in de laatste twee rondes een klein beetje laten vieren.

Van der Poel is na drie crosses nog ongeslagen in de Superprestige - hij won ook in Gieten en Boom - en staat dit veldritseizoen al op zes overwinningen. De Brabander was ook de sterkste bij de Berencross in Meulebeke, de Hotondcross in Ronse en de wereldbekercross in Bern.

"Ik had het niet echt verwacht", zei Van der Poel over zijn overmacht. "Ik zat de eerste halve ronde in het wiel uit de wind, en toen ik demarreerde had ik meteen een gat. Ik heb ook wat seconden extra voorsprong gekregen omdat ze erachter twijfelden. Toen ik een halve minuut had, wist ik dat ze het moeilijk dicht zouden krijgen."

Vos boekte vijfde zege van seizoen

Vos boekte in Ruddervoorde haar vijfde zege van het nog prille veldritseizoen. De 31-jarige Brabantse bleef haar landgenoot Annemarie Worst voor in West-Vlaanderen. De derde plek ging naar de Belgische Kim Van de Steene, die vorige week in Boom nog de tweede Superprestige-veldrit van het seizoen op haar naam schreef.

De Nederlandse renners Denise Betsema en Ceylin del Carmen Alvarado maakten de top vijf vol. De Belgische wereldkampioen Sanne Cant eindigde als zesde.

Worst, die vorige maand in Gieten de sterkste was bij de eerste Superprestige-manche, blijft de leider in het klassement. Er volgen de komende vier maanden nog vijf crosses in de Superprestige.

Vos reed in Ruddervoorde in de voorlaatste ronde weg bij Worst en ging solo op weg naar de zege. "Er stond veel wind, we hadden al voorspeld dat dat een rol ging spelen in de koers, want op kop was het echt beuken. Ik zag dat er een groepje aan zat te komen en voelde me nog goed, maar het was nog zwaar", zei de winnaar bij Telenet over het moment dat ze ervandoor ging.

Vos boekte haar derde overwinning op rij. Ze won vorige week zondag de wereldbekercross in Bern en was dinsdag de beste bij de Nacht van Woerden. De zevenvoudig wereldkampioen in het veldrijden eindigde dit seizoen ook als eerste bij de wereldbeker in Waterloo en bij de Hotondcross in Ronse.