Chris Froome is zeer te spreken over het donderdag in Parijs gepresenteerde routeschema van de Tour de France in 2019.

"Het is een heel andere Tour. De balans slaat nu meer uit richting het klimmen en de bergritten die hoger dan 2.000 meter gaan", zegt de viervoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk op de website van zijn ploeg Team Sky.

De Tour telt in 2019 een recordaantal van dertig bergen van de tweede, eerste en buitencategorie. Dat zijn er vier meer dan vorig jaar.

Er staat daarentegen maar één individuele tijdrit op het programma, met een betrekkelijk korte lengte van 27 kilometer. Dat betekent vooral slecht nieuws voor Tom Dumoulin, een van de voornaamste concurrenten van Froome.

"De weinige tijdritkilometers maken het ook heel anders", vindt de 33-jarige Brit, die in 2013, 2015, 2016 en 2017 de sterkste was in 'La Grande Boucle'.

"Ik zal me net als andere jaren aanpassen aan het parcours en deze keer zal ik ervoor zorgen dat ik op mijn best ben in de bergen. Veel hoogtestages dus in de voorbereiding. Ik heb er nu al zin in."

Froome kan Merckx evenaren

Froome kan bij winst van de Tour Eddy Merckx evenaren met vijf eindzeges. De komende editie van de belangrijkste en grootste ronde van het jaar staat in het teken van de Belgische wielerlegende.

In 2019 is het vijftig jaar geleden dat Merckx zijn eerste Tour wist te winnen. Als eerbetoon is de Grand Départ in Brussel, de stad van de inmiddels 73-jarige Merckx.

"Volgend jaar mijn vijfde Tour winnen, zou een droom zijn die uitkomt", aldus Froome die dit jaar de eindzege moest laten aan zijn ploeggenoot Geraint Thomas.

Die 32-jarige Brit is ook blij met het parcours en kan eveneens niet wachten om vanaf 6 juli zijn titel te verdedigen.

"De Tour de France is altijd zwaar en dit schema past goed bij de kenmerken die een Tour-renner typeren: allround en met een sterk team om je heen", stelt Thomas, die wel denkt dat die ene individuele rit tegen de klok cruciaal zal zijn.