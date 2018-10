Tom Dumoulin is niet heel verheugd over het donderdag in Parijs gepresenteerde routeschema van de Tour de France van 2019.

"Het is een ontzettend zwaar parcours", zegt de kopman van Team Sunweb en de nummer twee van dit jaar in het eindklassement op de website van zijn ploeg.

De renners hoeven volgend jaar slechts één individuele tijdrit van 27 kilometer af te leggen en daarnaast staan er vijf etappes met aankomst bergop op het programma.

"Het is niet een ideaal parcours voor mij, omdat meer individuele tijdritkilometers beter was geweest, maar dat was dit jaar eigenlijk ook al het geval", aldus Dumoulin.

"Er zijn veel beklimmingen die naar hoger dan 2.000 meter gaan. De Pyreneeën en de Alpen in het tweede deel van de ronde zullen beslissend zijn."

Dumoulin heeft eerder al te kennen gegeven dat hij volgend jaar graag de Tour wil rijden en gezien zijn woorden "de ploeg wil graag dat ik naar de Tour ga", lijkt dat er ook daadwerkelijk van te gaan komen.

Groenewegen wél tevreden over parcours

Dylan Groenewegen is in tegenstelling tot Dumoulin wel zeer te spreken over het routeschema van de grootste en belangrijkste wielerkoers van het jaar.

"Er zijn zeven vlakke etappes en dat is behoorlijk veel. Zeven sprintkansen is genoeg", reageert de sprinter van Lotto-Jumbo, dit jaar goed voor twee etappezeges, tegenover de NOS.

"De eerste etappe door Brussel winnen wordt een groot doel. Dan krijg je de gele trui erbij en het is natuurlijk een eer om die te dragen."

Groenewegen richt zich naar alle waarschijnlijkheid nog niet op de groene puntentrui, die dit jaar een simpele prooi voor de Slowaak Peter Sagan was.

"Ik moet het allemaal nog goed doornemen, maar ik denk dat ik toch vooral voor de ritzeges ga, de groene trui is voor in de toekomst."