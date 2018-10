De 106e editie van de Tour de France kent volgend jaar relatief weinig tijdritkilometers en vijf etappes met de aankomst bergop, zo heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt.

Er is net als vorig jaar één individuele tijdrit opgenomen in het parcours, maar wel met minder kilometers, wat slecht nieuws is voor Tom Dumoulin. De renners leggen in de dertiende van negentien ritten 27 kilometer af over een glooiend parcours met start en finish in Pau.

In 'La Grande Boucle' komen eerst de Pyreneeën aan bod en wordt later koers gezet naar de Alpen, waar de Alpe d'Huez in tegenstelling tot de laatste editie zoals verwacht niet wordt aangedaan.

Wél kent de slotweek vijf zware bergetappes. Daarbij is voor het eerst in de historie een Alpen-rit in het schema opgenomen, waarbij drie cols van boven de 2.000 meter moeten worden bedwongen; in de achttiende etappe wachten de Col de Vars, Col d'Izoard en Galibier.

De laatste twee bergritten eindigen bergop, want de aankomst is daar achtereenvolgens in Tignes en Val Thorens. Ook de zesde rit (La Planche des Belles Filles), de veertiende etappe (Tourmalet) en de vijftiende rit (Prat d'Albis) kennen zware laatste kilometers.

De zevende etappe is met 230 overwegend vlakke kilometers de langste van allemaal. De zwaarste bergritten zijn met 117, 123 en 123 kilometer relatief kort. In totaal zijn er zeven etappes van minimaal 200 kilometer.

Tour start in Brussel

Het was al bekend dat de Tour op zaterdag 6 juli opent met een relatief vlakke rit die begint en eindigt in Brussel. Onderweg gaat het peloton over de Muur van Geraardsbergen, een steile helling van kasseien die bekend is van de Ronde van Vlaanderen.

Ook de tweede rit, een ploegentijdrit, kent Brussel als vertrek- én eindpunt. Die chronorace gaat net als de individuele tijdrit over 27 kilometer. De Tour eindigt traditiegetrouw op de Champs-Élysées in Parijs.

De start in Brussel is een eerbetoon aan Eddy Merckx, voor wie het in 2019 vijftig jaar geleden is dat hij zijn eerste van vijf eindzeges behaalde in de Ronde van Frankrijk. De Tour viert volgend jaar ook het honderdjarig bestaan van de gele trui. Eugène Christophe was in 1919 de eerste die het tricot mocht aantrekken.

Dit jaar moest Dumoulin genoegen nemen met de tweede plaats achter de verrassende winnaar Geraint Thomas, die Team Sky-ploeggenoot Chris Froome op de derde plek zag eindigen. Steven Kruijswijk werd namens Lotto-Jumbo vijfde.

Dumoulin liet eerder al weten dat hij in 2019 niet opnieuw twee grote rondes rijdt. De kopman van Team Sunweb werd dit jaar niet alleen tweede in de Tour, maar eindigde ook op die plek in de Giro d'Italia.

Vrouweneditie in Pau

La Course, de vrouwenwedstrijd van de Tour, wordt volgend jaar in Pau verreden en heeft een parcours met een lengte van 120 kilometer. De rensters rijden vijf rondes en leggen daarin een groot deel van de route van de individuele tijdrit voor de mannen af.

"Het wordt vooral dynamisch door de aanwezigheid van de Côte d'Esquillot, een ideale springplank voor de explosiefste renners", meldt de Tour in een persbericht over de vrouwenwedstrijd.

Annemiek van Vleuten won de afgelopen twee edities van La Course. Dit jaar klopte ze Anna der Breggen in de laatste meters. In 2014 was Marianne Vos de beste in de eerste editie.