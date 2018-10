Johan Bruyneel mag nooit meer een functie in het wielrennen vervullen. De oud-ploegleider van Lance Armstrong is door het internationaal sporttribunaal CAS levenslang geschorst voor zijn aandeel in dopingpraktijken.

De Belg werd in 2014 met terugwerkende kracht voor tien jaar geschorst. Deze schorsing zou in juni 2020 aflopen, maar daar ging het wereldantidopingagentschap WADA tegen in beroep bij het CAS.

Het internationaal sporttribunaal besloot daarop de tijdelijke straf om te zetten in een levenslange schorsing, maakte Bruyneel woensdag zelf in een open brief op Twitter bekend.

"Ik kan niks doen tegen deze uitspraak", schrijft de 54-jarige oud-wielrenner. "Het klopt dat ik in het verleden veel fouten heb gemaakt en daar heb ik veel spijt van. Maar deze periode was compleet anders dan de huidige situatie in het wielrennen. We zijn allemaal kinderen van onze tijd."

Bruyneel ook al bestraft door Amerikaanse rechter

Bruyneel heeft ondanks de levenslange uitsluiting de hoop om ooit nog iets in het wielrennen te kunnen betekenen niet helemaal opgegeven. "Het is nog steeds mijn wens een bijdrage te kunnen leveren en zo de sport waar ik nog zo van hou te laten groeien en verbeteren."

Bruyneel was ploegleider van US Postal tijdens de successen van Armstrong, die later door de mand viel en zijn zeven Tourzeges moest inleveren. Ook tijdens de rentree van de Amerikaan bij Astana en RadioShack werkten de twee samen.

Wegens het onrechtmatig verrijken met Amerikaans belastinggeld werd Bruyneel in augustus al veroordeeld tot het terugbetalen van 1,2 miljoen dollar (circa 1 miljoen euro) aan de Amerikaanse overheid. Die uitspraak was een uitvloeisel van een rechtszaak die Floyd Landis, ex-renner bij US Postal en klokkenluider in de dopingaffaire rond Armstrong had aangespannen.