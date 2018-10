Fernando Gaviria verruilt na dit seizoen Quick-Step Floors voor UAE-Team Emirates. De Colombiaanse topsprinter tekent een meerjarig contract bij de ploeg uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Quick-Step-ploegleider Patrick Lefevere heeft woensdag bij de voorstelling van het fotoboek over The Wolfpack het vertrek van zijn 24-jarige pupil bevestigd.

Gaviria had bij Quick-Step nog een eenjarige verbintenis, maar dat is door UAE-Team Emirates voor een nog onbekend bedrag afgekocht.

Gaviria begon in 2015 als stagiair bij Quick-Step, maar hij kreeg al snel een profstatus en reeg sindsdien de successen aaneen.

Gaviria zegevierde 32 keer

De Zuid-Amerikaan zegevierde in totaal 32 keer in het shirt van Quick-Step, waaronder vorig jaar vier keer in de Giro d'Italia en dit jaar twee keer in de Tour de France.

Gaviria is na Andrea Bagioli (Team Colpack), German Nicolas Tivani (Ljubljana Gusto Xaurum), Tadej Pogacar (Ljubljana Gusto Xaurum), Tom Bohli (BMC) en Sergio Henao (Team Sky) de zesde aanwinst voor UAE-Team Emirates.

Quick-Step raakte onlangs ook al Niki Terpstra (Direct Energie), Laurens De Plus (Lotto-Jumbo), Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe) en Jhonatan Narvaez (Team Sky) kwijt.

Cavendish langer bij Team Dimension Data

Mark Cavendish verlengde zijn contract bij Team Dimension Data. De 33-jarige sprinter neemt daarnaast zitting in de nieuwe raad van toezicht van de wielerploeg.

Cavendish rijdt sinds 2016 voor het team. Door blessures en ziekte kon hij dit jaar en ook in 2017 de hoge verwachtingen niet waarmaken.

Desondanks is Cavendish van plan om het recordaantal zeges in de Ronde van Frankrijk van de Belg Eddy Merckx minimaal te evenaren. De Brit staat nu op 30 overwinningen. Merckx zegevierde 34 keer in een etappe in de Tour.

"Het is geen geheim dat het record in de Tour de France nog mijn enige doel is in het wielrennen'', liet Cavendish weten. "Vier overwinningen lijkt niet zoveel als je er al dertig op je naam hebt staan, maar ik heb altijd gezegd dat één etappe winnen in de Tour de carrière van een renner bepaalt."