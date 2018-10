Het Nederlandse wielrennen staat aan het einde van de UCI WorldTour op de vijfde plek van de landenranglijst. Nederlandse renners wonnen dit jaar maar liefst 86 koersen, waarvan 13 in de WorldTour.

Met de Ronde van Guangxi kwam er zondag een einde aan het WorldTour-seizoen. Dylan Groenewegen won in China de eerste etappe en Fabio Jakobsen schreef de derde en zesde rit op zijn naam.

Die drie zeges zorgden voor een fraai slot van een toch al succesvol seizoen voor Nederland. Op alle terreinen (klimmen, sprinten, tijdriijden) en zowel in eendagskoersen als in grote rondes werden zeges geboekt.

Het levert Nederland met 11.451 punten een vijfde plek op de UCI-landenranglijst op, achter België, Frankrijk, Italië en Spanje. Vorig jaar eindigde Nederland ook als vijfde, weliswaar met minder punten (10.309).

In 2016 (zevende), 2015 (vijfde), 2014 (vijfde), 2013 (vijfde), 2012 (zesde), 2011 (zevende), 2010 (zesde) en oprichtingsjaar 2009 (achtste) deed Nederland het niet beter dan dit jaar in de WorldTour.

Landenranglijst UCI WorldTour 1. België - 14.502 punten

2. Frankrijk - 13.628 punten

3. Italië - 12.142 punten

4. Spanje - 11.942 punten

5. Nederland - 11.451 punten

6. Groot-Brittannië - 10.585 punten

7. Colombia - 9.470 punten

8. Australië - 8.339 punten

9. Denemarken - 6.984 punten

10. Duitsland - 6.859 punten

Dumoulin tiende op individuele ranglijst

Tom Dumoulin was met 1975 WorldTour-punten de succesvolste Nederlander. In het individuele klassement werd hij tiende, ruim achter winnaar Simon Yates.

De renner van Sunweb werd zowel in de Giro d'Italia als in de Tour de France tweede in het eindklassement. In beide grote rondes won hij bovendien een individuele tijdrit.

Ook Steven Kruijswijk (20e) en Niki Terpstra (24e) staan hoog genoteerd in het individuele klassement. Kruijswijk werd vijfde in de Tour en vierde in de Vuelta a España. Terpstra zegevierde in de E3 Harelbeke en de voorjaarsklassieker Ronde van Vlaanderen.

De overige Nederlandse zeges in de WorldTour kwamen op naam van Dylan Groenewegen (twee etappes in Tour de France en één in Parijs-Nice), Wout Poels (etappe in Parijs-Nice), Taco van der Hoorn (etappe in BinckBank Tour) en Jakobsen (etappe in BinckBank Tour).

De dertien zeges vormen een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. In 2017 boekten Nederlandse renners nog elf dagzeges in de WorldTour.

Individuele ranglijst UCI WorldTour 1. Simon Yates (Groot-Brittannië) - 3.072 punten

2. Peter Sagan (Slowakije) - 2.992 punten

3. Alejandro Valverde (Spanje) - 2.609 punten

4. Geraint Thomas (Groot-Brittannië) - 2.534 punten

5. Greg Van Avermaet (België) - 2.442 punten

6. Elia Viviani (Italië) - 2.399 punten

7. Michael Matthews (Australië) - 2.393 punten

8. Julian Alaphilippe (Frankrijk) - 2.161 punten

9. Chris Froome (Groot-Brittannië) - 1.976 punten

10. Tom Dumoulin (Nederland) - 1.975 punten

Quick-Step veruit succesvolste ploeg

Ook met zijn ploeg Quick-Step Floors was Terpstra zeer succesvol. De Belgische formatie had maar liefst 73 keer succes en won dan ook royaal het ploegenklassement van de WorldTour. Sunweb werd negende, vlak voor Lotto-Jumbo.

Team Sky, dat met Chris Froome (Giro) en Geraint Thomas (Tour) twee grote rondes won, eindigde op de tweede plaats, voor BORA-hansgrohe, de ploeg van Peter Sagan.

Ploegenranglijst UCI WorldTour 1. Quick-Step Floors (België) - 13.425 punten

2. Team Sky (Groot-Brittannië) - 10.213 punten

3. BORA-hansgrohe (Duitsland) - 9.201 punten

4. BMC (Verenigde Staten) - 8.779 punten

5. Mitchelton-Scott (Australië) - 8.660 punten

6. Astana (Kazachstan) - 7.869 punten

7. Bahrain-Merida (Bahrein) - 7.409 punten

8. Movistar (Spanje) - 7.351 punten

9. Team Sunweb (Duitsland) - 7.266 punten

10. Lotto-Jumbo (Nederland) - 7.059 punten

Nederland oppermachtig bij vrouwen

In het vrouwenwielrennen was Nederland dit jaar oppermachtig. Op de landenranglijst had ons land met 8.144 punten ruim het dubbele van de nummer twee: Italië met 3.858 punten.

Annemiek van Vleuten eindigde bovenaan de individuele ranglijst, voor Anna van der Breggen en Marianne Vos. Boels Dolmans Cyclingteam, de ploeg van onder anderen Van der Breggen, Chantal Blaak en Amy Pieters, won het ploegenklassement.