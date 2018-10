Tony Martin rijdt vanaf komend seizoen voor Lotto-Jumbo. De Nederlandse ploeg bevestigt zondag dat de Duitse tijdritspecialist overkomt van Katusha Alpecin.

De komst van de 33-jarige Martin, die voor twee jaar getekend heeft, komt niet als een verrassing. Twee maanden geleden vertelde Martins zaakwaarnemer al dat de renner met Lotto-Jumbo in gesprek was over een contract.

Met het aantrekken van Martin heeft de Nederlandse WorldTour-formatie naast Primoz Roglic en Jos van Emden nu nog een goede tijdrijder. De routinier werd vier keer wereldkampioen tijdrijden en won drie keer een tijdrit in de Tour de France. Ook was hij twee keer de beste bij een chronorace in de Vuelta.

Lotto-Jumbo verwacht van Martin ook veel in de ploegentijdritten en denkt dat hij met zijn ervaring een belangrijke rol kan spelen in het team.

"Tony brengt een karrenvracht aan ervaring mee en is een op en top professional. Hij kan van grote waarde zijn in de ondersteuning van onze kopmannen", zegt ploegbaas Richard Plugge zondag bij de bekendmaking van de komst van Martin.

Martin wil kopmannen helpen en zelf succes hebben

Martin, die twee jaar voor Katusha koerste, is op zijn beurt blij dat de transfer is afgerond. "Ik wil graag een belangrijke teamplayer worden door de kopmannen te helpen en door succes te hebben in tijdritten", aldus de Duitser.

De oud-renner van Team Columbia en Quick-Step is de zesde aanwinst van Lotto-Jumbo voor 2019, na Jonas Vingegaard (Team Coloquick), Lennard Hofstede, Mike Teunissen (beiden Team Sunweb), Laurens De Plus (Quick-Step Floors) en Taco van der Hoorn (Roompot-Nederlandse Loterij).

Lars Boom (Roompot-Charles), Bram Tankink (stopt), Gijs Van Hoecke (BMC), Enrico Battaglin (Katusha Alpecin) en Robert Wagner (Fortuneo-Samsic) zullen de ploeg verlaten.