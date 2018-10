De Australische ploeg Mitchelton-Scott levert dit jaar met Annemiek van Vleuten en Simon Yates bij de vrouwen én de mannen de winnaar van de WorldTour.

De mannen en de vrouwen reden zondag met de Ronde van Guangxi de laatste koers van het jaar in de World Tour.

Van Vleuten, herstellende van een kniebreuk opgelopen in de wegrace van de WK, deed niet mee aan de eendagskoers in China, maar dat gold voor bijna alle toppers.

De 36-jarige Nederlandse boekte in 2018 dertien overwinningen, waaronder de eindzege in de Giro Rosa en de Boels Ladies Tour en winst in La Course. De wereldkampioene tijdrijden eindigde in 45 koersdagen 32 keer in de top tien.

"Ik ben heel trots op mijn resultaten dit jaar", zegt Van Vleuten op de site van Mitchelton-Scott. "Het winnen van de WorldTour is mooi, want het geeft aan dat je het hele jaar supergoed hebt gereden."

Marianne Vos, die haar wegseizoen eind augustus afsloot om zich te richten op het veldrijden, eindigt als tweede in het regelmatigheidsklassement over 2018, met een achterstand van bijna zeventien punten op Van Vleuten. Anna van der Breggen is de nummer drie. Ook Amy Pieters (zevende) en Ellen van Dijk (tiende) staan in de top tien van de World Tour.

Eindstand WorldTour vrouwen 1. Annemiek van Vleuten - 1411,86 punten

2. Marianne Vos - 1394,88

3. Anna van der Breggen - 1323,33

4. Amanda Spratt (Aus) - 1218,86

5. Coryn Rivera (VS) - 1036,33

6. Asleigh Moolman (ZAf) - 1012,95

7. Amy Pieters - 922,9

8. Katarzyna Niewiadoma (Pol) - 887,67

9. Jolien D'Hoore (Bel) - 685,86

10. Ellen van Dijk - 671,57

'Dit is een bekroning van een mooi jaar'

Bij de mannen bleef de Brit Yates de Slowaak Peter Sagan voor in het eindklassement om de WorldTour (3.072 punten om 2.992 punten).

De Spaanse wereldkampioen Alejandro Valverde, de Britse Tour-winnaar Geraint Thomas en de Belg Greg Van Avermaet maken de top vijf vol. Tom Dumoulin is op de tiende plek de beste Nederlander.

Yates pakte dit jaar de eindzege in de Ronde van Spanje. Ook won hij etappes in de Vuelta, de Ronde van Italië (drie), Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Ronde van Polen.

"Dit is een bekroning van een mooi jaar", reageerde Yates zondag op de eindwinst in de WorldTour. "De Vuelta was uiteraard het hoogtepunt van mijn seizoen, maar ondanks mijn terugval kijk ik ook met trots terug op mijn optreden in de Ronde van Italië."