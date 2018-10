Marianne Vos heeft zondag haar tweede zege van dit seizoen geboekt in de wereldbeker veldrijden. De 31-jarige Brabantse was de beste in het Zwitserse Bern, waar ze in de slotronde landgenote Annemarie Worst achter liet.

Worst was in de voorlaatste ronde aangesloten bij Vos, die er in de tweede omloop vandoor was gegaan. Ze werd nog wel tweede. De Amerikaanse Katie Compton completeerde het podium in Zwitserland.

Vos won ook al de eerste wedstrijd om de wereldbeker, eind vorige maand in het Amerikaanse Waterloo. De Amerikaanse Kaitlin Keough won een kleine week later de tweede World Cup-cross in het Amerikaanse Iowa City, Vos werd toen derde.

De Nederlandse, zevenvoudig wereldkampioen in het veld, kiest er deze winter voor het eerst voor om een volledig seizoen te draaien in het veldrijden.

Er volgen later dit seizoen nog zes wereldbekercrosses. De eerstvolgende is op 17 november in het Tsjechische Tábor.