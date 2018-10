Mathieu van der Poel heeft zondag bij de wereldbeker in Bern alweer zijn vijfde veldrit van het seizoen gewonnen. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Marianne Vos.

Van der Poel kwam acht seconden eerder dan zijn grote rivaal en wereldkampioen Wout van Aert over de finish. De Belg Toon Aerts eindigde op een minuut als derde.

Van Aert ging vanuit de start in de aanval. De Belg kreeg landgenoot Daan Soete mee, terwijl even later ook Van der Poel aansloot.

In de derde van elf rondes kampte Van Aert even met materiaalproblemen, wat voor Van der Poel het sein was om te versnellen.

Bij het ingaan van de vierde ronde had de Nederlander alleen Soete nog in zijn wiel, maar ook dat duurde niet lang. Het was uiteindelijk alleen Van Aert die nog in de buurt van Van der Poel kon blijven, maar de Belg kon de Brabander niet meer bijhalen.

Aerts won eerste twee wereldbekerkoersen van seizoen

Aerts won vorige maand de eerste twee wereldbekerwedstrijden van dit seizoen in de Amerikaanse steden Waterloo en Iowa City. Van Aert eindigde twee keer als tweede.

Van der Poel koos er na een drukke zomer op de weg en de mountainbike voor om niet naar de VS af te reizen. Hij begon zijn seizoen in het veld twee weken geleden met een zege in de Berencross en staat nu al op vijf overwinningen.

Zaterdag was de Nederlands kampioen op de weg, in het veld en op de mountainbike de beste bij de Superprestige-veldrit in Boom. Van Aert sloeg die cross in België over om zich optimaal te kunnen prepareren voor de veldrit in Bern.

Vos boekt tweede wereldbekerzege van het seizoen

Vos boekte haar tweede wereldbekerzege van dit seizoen. De 31-jarige Nederlandse liet in de slotronde van de cross in Bern haar landgenote Annemarie Worst achter zich.

Worst was in de voorlaatste ronde aangesloten bij Vos, die er in de tweede omloop vandoor was gegaan. In de laatste ronde pakte de Brabantse steeds een klein gaatje op de technische stroken, waardoor ze op de finish een voorsprong van negen seconden op Worst had.

De Amerikaanse Katie Compton gaf 22 seconden toe op de winnaar en completeerde het podium in Zwitserland. De Belgische wereldkampioene Sanne Cant eindigde op 34 tellen op de ondankbare vierde plaats, terwijl de jonge Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado vijfde werd.

"Ik ben vrij vroeg in de aanval gegaan, ik wilde niet gevangen zitten in een groepje", vertelde Vos. "Ik voelde Worst steeds dichterbij komen en daarom besloot ik ietwat in te houden en haar bij mij te laten komen."

In de slotronde koos Vos opnieuw voor de aanval. "Ik sloeg een gaatje op een helling. Dat was het sein om nog harder door te trekken en mijn voorsprong uit te bouwen. Dit geeft de burger moed. Ik ga met een goed gevoel naar huis."

Vos gaat ruim aan de leiding in klassement

Vos won ook al de eerste wedstrijd om de wereldbeker, eind vorige maand in het Amerikaanse Waterloo. De Amerikaanse Kaitlin Keough won een kleine week later de tweede World Cup-cross in het Amerikaanse Iowa City. Vos werd toen derde.

De Nederlandse kiest er deze winter voor het eerst voor om een volledig seizoen te draaien in het veldrijden. De zevenvoudig wereldkampioene in het veld gaat door haar tweede zege met 225 punten ruim aan de leiding in het World Cup-klassement. Cant is de nummer twee met 157 punten, Keough staat derde met 154 punten.

Er volgen dit seizoen nog zes wereldbekercrosses. De eerstvolgende is op 17 november in het Tsjechische Tábor.