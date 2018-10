Gianni Moscon heeft vrijdag de vierde etappe van de Ronde van Guangxi op zijn naam geschreven. De Italiaan kwam solo aan in de eerste lastige rit van de Chinese etappekoers en nam de leiderstrui over van Fabio Jakobsen.

De 24-jarige Moscon van Team Sky reed in de slotkilometer weg bij zijn medevluchters. De Oostenrijker Felix Grosschartner eindigde op vijf seconden als tweede, voor de Rus Sergey Chernetskiy (op acht seconden) en de Spanjaard Carlos Verona en de Colombiaan Rigoberto Uran (op elf seconden).

Na drie vlakke etappes kregen de renners vrijdag voor het eerst een finish heuvelop voor de wielen. De slotklim was 3,2 kilometer lang en had een gemiddelde stijging van 7,3 procent.

Voor de sprinters was er daardoor weinig eer te behalen. Jakobsen, die donderdag de derde rit won en ook in de eerste twee etappes in de top drie eindigde, kwam op zes minuten en negentien seconden van Moscon over de streep en raakte zoals verwacht de leiding in het klassement kwijt.

Tusveld beste Nederlander in vierde rit

Dylan Groenewegen en zijn ploeggenoot bij Lotto-Jumbo Pascal Eenkhoorn zaten in dezelfde groep als Quick-Step Floors-renner Jakobsen. De beste Nederlander in de vierde etappe was Martijn Tusveld (Team Sunweb), die zestiende werd op 28 seconden van Moscon.

In het volledig door elkaar geschudde klassement heeft rodetruidrager Moscon een voorsprong van negen seconden op naaste belager Grosschartner. Chernetskiy volgt op veertien tellen.

Zaterdag staat er wederom een lastige rit op het programma in de etappekoers uit de WorldTour, die nog tot en met zondag duurt.

De renners moeten in de 212,5 kilometer lange vijfde etappe over twee cols van de derde en twee cols van de tweede categorie. De top van de slotklim ligt op 34 kilometer van de finish.