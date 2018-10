Veldrijder Wout van Aert heeft zijn eerste zege van het seizoen op zak. De Belgische wereldkampioen won donderdag voor de derde keer de Kermiscross in Ardooie, een wedstrijd waarin zijn rivaal Mathieu van der Poel ontbrak.

De 24-jarige Van Aert was de afgelopen weken al zes keer als tweede gefinisht. Van der Poel was zijn concurrent onder meer zondag te snel af bij de Superprestige in Gieten, waar de Nederlander met verrekte enkelbanden aan de start stond.

Van Aert, na een conflict met zijn oude ploeg met de sponsornaam Cibel-Cebon op zijn regenboogtrui, pakte de zege in Ardooie voor zijn landgenoten Gianni Vermeersch en Toon Aerts, de winnaar van de eerste twee wereldbekercrossen van dit seizoen.

De volgende veldrit van het nog prille seizoen is zaterdag in Boom, waar opnieuw een wedstrijd in het kader van de Superprestige wordt verreden. Van Aert gaat daar in tegenstelling tot Van der Poel niet van start.

Een dag later is al de wereldbekercross in het Zwitserse Bern en de rivalen treffen elkaar daar wel weer.

Lotto-Jumbo mogelijk volgende werkgever Van Aert

Van Aert vertrok onlangs bij Willems-Crelan vanwege een conflict met Sniper Cycling, het bedrijf achter de procontinentale ploeg. De formatie fuseert volgend jaar met Roompot en Van Aert had daarbij het uithangbord moeten worden.

Nu rijdt hij dus op zijn shirt met Cibel, een sinaasappelmerk. Zijn vader fungeert als ploegleider. Naar verluidt komt Van Aert vanaf 2020 voor Lotto-Jumbo uit, maar die overgang is nog niet bevestigd.

De Belg maakte vorig seizoen seizoen ook op de weg geregeld indruk. Zo werd hij derde in de loodzware koers Strade Bianche en negende in de Ronde van Vlaanderen.