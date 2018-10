Fabio Jakobsen heeft donderdag de derde etappe in de Ronde van Guangxi op zijn naam geschreven. De Nederlander van Quick-Step Floors toonde zich na 125 kilometer de sterkste in de sprint en nam de leiderstrui over van Dylan Groenewegen.

De Duitsers Pascal Ackermann (tweede) en Max Walscheid (derde) completeerden het podium in het Chinese Nanning. Lotto-Jumbo-renner Groenewegen moest na de regenachtige rit genoegen nemen met de vierde plek.

Voor de 22-jarige Jakobsen is zijn ritzege een kroon op zijn sterke optredens tot nu toe in de Ronde van Guangxi. Hij eindigde in de eerste etappe van dinsdag als derde en kwam woensdag als tweede over de streep.

Door de overwinning van Jakobsen staat het aantal ritzeges van Quick-Step in 2018 al op 72 en daarmee verbetert de Belgische ploeg het eigen record uit 2000. Destijds was het team onder de naam Mapei-Quick Step goed voor 71 zeges.

"Fijn om de renner te zijn die het record breekt", zei Jakobsen in Nanning. "Maar dit is een record van de hele ploeg, waar iedereen hard voor heeft gewerkt."

"Ik had Lefevere al een berichtje gestuurd dat ik het record wilde breken. Ik ben blij dat ik mijn belofte heb kunnen waarmaken. Toen Mapei dat record neerzette, was ik een jongetje van vier. Ik ging nog maar net naar de kleuterschool, reed nog met steunwieltjes op mijn fiets. Ongelooflijk dat we dit realiseren."

Jakobsen koestert zes seconden op Groenewegen

Het is de zevende keer dit seizoen dat Jakobsen een overwinning mag bijschrijven. Het Nederlandse talent boekte dit jaar al dagoverwinningen in onder andere de BinckBank Tour en de Ronde van Slowakije.

Door zijn dagzege in de Ronde van Guangxi begint Jakobsen vrijdag als klassementsleider aan de vierde etappe. Hij heeft in het algemeen klassement een voorsprong van vier seconden op zijn naaste belager Ackermann.

Groenewegen moet zes tellen toegeven op Jakobsen. De Amsterdammer schreef de openingsrit op zijn naam en kwam woensdag in de tweede etappe als derde over de streep.

Vrijdag krijgen de sprinters het een stuk lastiger, want dan staat er een bergachtige rit van ruim 150 kilometer op het programma. De zesdaagse rittenkoers in China eindigt op zondag.