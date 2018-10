Team Sunweb heeft zich woensdag opnieuw versterkt voor volgend seizoen. De ploeg van Tom Dumoulin legde de ervaren Belg Jan Bakelants en de Deen Asbjörn Kragh Andersen vast.

De 32-jarige Bakelants komt over van AG2R La Mondiale, waarvoor hij sinds 2015 reed. Hij reed al twaalf keer een grote ronde en won in 2013 een etappe in de Tour de France.

"Jan neemt met zijn verschillende capaciteiten een schat aan ervaring mee. We geloven dat hij bij ons constant een hoog niveau zal halen gedurende het seizoen en dat hij zijn ervaring met de jongere renners deelt", zegt Sunweb-ploegleider Marc Reef.

"Zijn teamspirit is een eigenschap die heel belangrijk is bij ons. Met zijn kwaliteiten zal hij van waarde zijn in de heuvelklassiekers en grote rondes, en zal hij een rol als wegkapitein vervullen."

De 26-jarige Kragh Andersen is de oudere broer van Sören Kragh Andersen, die al sinds 2016 voor Team Sunweb rijdt. Hij komt nu nog uit voor het kleinere Team Waoo en heeft twee profzeges op zijn naam staan.

"Asbjörn versterkt ons voor de klassiekers en gaat ook een rol spelen in onze sprinttrein", aldus Reef. "We willen dat hij zich op die punten ontwikkelt en helpen hem bij het halen van een hoog niveau. Zijn mentaliteit en positieve energie maken ons sterker."

Sunweb trok al zeven renners aan

Team Sunweb legt met Bakelants en Kragh Andersen al de achtste en negende renner voor 2019 vast. Eerder werden Nicolas Roche (BMC), Robert Power (Mitchelton-Scott), Casper Pedersen (Aqua Blue Sport), Cees Bol (SEG Racing Academy), Max Kanter, Joris Nieuwenhuis en Marc Hirschi (allen Development Team Sunweb) aangetrokken.

Daartegenover staat het vertrek van Laurens ten Dam en Simon Geschke naar BMC, Lennard Hofstede en Mike Teunissen naar Lotto-Jumbo en Phil Bauhaus naar Bahrain-Merida. Bovendien wordt afscheid genomen van Edward Theuns, zo maakte de Duitse formatie met Nederlandse roots woensdag bekend.

"We kwamen tot de conclusie dat onze visies te veel van elkaar verschillen", zegt ploegleider Rudi Kemna over de Belg die nog een contract voor een jaar had. "Dat zorgt voor een gebrek aan de basis die nodig is om te blijven samenwerken."

Dumoulin werd dit seizoen namens Sunweb tweede in de Giro d'Italia én Tour de France. De Limburger richt zich volgend jaar zeer waarschijnlijk alleen op deelname aan de Tour.