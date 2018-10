Dylan Groenewegen is woensdag derde geworden in de tweede etappe van de Ronde van Guangxi. Een dag eerder had de sprinter van Lotto-Jumbo nog de ritzege gepakt in China.

Ook de tweede etappe eindigde in een sprint, maar daarin was de Duitser Pascal Ackermann van BORA-hansgrohe de sterkste. Het Nederlandse talent Fabio Jakobsen van Quick-Step Floors werd tweede, nadat hij dinsdag al derde was geworden.

De Belg Lawrence Naesen (Lotto Soudal) en de Fransman Clément Venturini (AG2R La Mondiale) completeerden de top vijf. Groenewegen, die met veertien dagzeges een uitstekend seizoen kent, behield wel de leiderstrui in de WorldTour-koers.

De etappe over ruim 145 kilometer tussen Beihai en Qinzhou werd gekleurd door vijf vluchters, maar zij werden in de slotfase een voor een ingerekend. De laatste koploper, Rémi Cavagna van Quick-Step, werd op ongeveer 4 kilometer van de finish gepakt.

Groenewegen verdedigt vier seconden op tweetal

In het algemeen klassement koestert de 25-jarige Groenewegen een voorsprong van vier seconden op zowel Ackermann als Jakobsen. De Zwitser Silvan Dillier, de Oekraïner Andrey Grivko en de Fransman Rémi Cavagna volgen op zes tellen van de Nederlandse klassementsleider.

De Ronde van Guangxi gaat donderdag verder met een etappe met start en finish in Nanning, waarin 125 overwegend vlakke kilometers worden afgelegd. De rittenkoers duurt nog tot en met zondag.