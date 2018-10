Taco van der Hoorn heeft dinsdag de Sluitingsprijs Putte-Kapellen gewonnen. De renner van Roompot-Nederlandse Loterij was de snelste van een kopgroep.

De 24-jarige coureur reed in de slotfase weg van zijn medevluchters. Hij liet na een koers over ruim 180 kilometer zijn landgenoten Piotr Havik (tweede) en Cees Bol (derde) achter zich.

Ook Mathieu van der Poel maakte deel uit van de acht man sterke kopgroep en eindigde als zesde. De veldrijder, die zaterdag nog zijn enkel flink blesseerde bij een val, zou bij winst in de voetsporen treden van zijn vader Adrie. Die won de koers liefst drie keer: in 1983, 1986 en 1987.

Het is de derde grote zege van het seizoen voor Van der Hoorn, die volgend jaar voor de Nederlandse Jumbo-formatie gaat rijden.

De geboren Rotterdammer, die het eerste deel van het jaar miste door een zware hersenschudding, won in augustus een etappe in de Binck Bank Tour en was een maand later de sterkste in de Primus Classic, waar hij eveneens de snelste was van een groepje.