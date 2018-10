Ploegleider Steven de Jongh van Trek-Segafredo heeft dinsdag het ziekenhuis in Girona verlaten, een dag nadat hij enige tijd vermist was in Spanje. De Noord-Hollander hield een zware hersenschudding over aan een val met zijn fiets.

"Hij zal thuis verder rusten en herstellen van zijn blessures", schrijft Trek-Segafredo op Twitter. "Hij is erg aangedaan door wat er gebeurd is en overweldigd door alle berichten en steun van iedereen."

De 44-jarige De Jongh vertrok maandag om 10.30 uur voor een fietsrit in de buurt van Girona, maar hij was sinds 12.00 uur niet meer bereikbaar en zijn telefoon gaf geen signaal. Zijn vrouw meldde de vermissing rond 15.00 uur zowel op Twitter als bij het politiebureau. De politie en brandweer onderzochten het gebied waar De Jongh reed.

Drie uur later liet zijn vrouw via Twitter weten dat de oud-renner met behulp van een helikopter langs de kant van de weg was gevonden, enkele kilometers van de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal gaf.

De politie onderzoekt nog wat er precies met De Jongh is gebeurd. Hij werd buiten bewustzijn aangetroffen en weet zelf niet meer wat er gebeurd is. Er wordt onder meer bekeken of de geboren Alkmaarder is aangereden of dat er sprake was van een eenzijdige valpartij.

De Jongh lag zo'n vijf uur in het ravijn langs de weg. Bij zijn zoektocht speelde Strava een belangrijke rol. Via deze app kunnen fietsritten en trainingen worden vastgelegd. Hierop was te zien hoe De Jongh had gereden en waar de app was gestopt. In de buurt van die plek werd hij uiteindelijk gevonden.

De Jongh boekte als renner succes in België

De Jongh is sinds 2016 ploegleider bij Trek-Segafredo en was in die hoedanigheid in het verleden ook werkzaam voor Tinkoff-Saxo (2013-2016) en Team Sky (2011-2012). De geboren Alkmaarder beëindigde in 2009 op 35-jarige leeftijd zijn loopbaan als profrenner in dienst van Quick Step en reed daarvoor ook voor Rabobank en TVM.

Zijn belangrijkste successen behaalde De Jongh in Belgische eendagskoersen. In 2003 won hij de E3 Prijs en in de jaren 2004 en 2008 won hij Kuurne-Brussel-Kuurne.

De Jongh gaf in 2012 toe tussen 1998 en 2000, in een deel van zijn periode bij TVM en Rabobank, doping (epo) te hebben gebruikt, waarna hij besloot Team Sky te verlaten.