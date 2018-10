Dylan Groenewegen heeft dinsdag de eerste etappe van de Ronde van Guangxi op zijn naam geschreven. De renner van Lotto-Jumbo toonde zich na 107,4 kilometer de sterkste in de sprint.

Door het vlakke parcours was het lastig voor aanvallers om een gat met het peloton te slaan en dus eindigde de rit in Beihai zoals verwacht met een massasprint. Groenewegen kwam net iets eerder over de streep dan de Duitser Max Walscheid.

Met Fabio Jakobsen eindigde er nog een Nederlander op het podium in China. De Brabantse renner van Quick-Step Floors stelde de derde plek veilig. De top vijf werd gecompleteerd door de Duitser Pascal Ackermann en de Italiaan Matteo Trentin.

Voor de 25-jarige Groenewegen is het al zijn veertiende zege van het jaar. De Amsterdammer boekte dit seizoen onder meer twee dagoverwinningen in de Tour de France.

'Het was zeker niet makkelijk'

"Het zag er misschien gemakkelijk uit, maar dat was het zeker niet. De ploeg moest nog stevig aan de bak om de laatste twee vluchters in te halen", vertelde Groenewegen aan de finish.

"In de sprint zelf was positionering belangrijk. Misschien zette ik iets te vroeg aan, op zo'n 200 meter, maar ik kon het gelukkig houden tot het eind en pakte de zege. Dit geeft vertrouwen voor wat nog komt."

De Ronde van Guangxi bestaat uit in totaal zes etappes. De WorldTour-koers wordt woensdag hervat met een vlakke rit en dus liggen er voor Groenewegen weer kansen op de zege.

"Ik wil er nog wel eentje winnen. We zijn hier met een jonge ploeg en ik ben zelf ook nog jong, we zijn allemaal gemotiveerd om hier nog een goede beurt te maken", aldus de kopman van Lotto-Jumbo, die ook de eerste leider is in het algemeen klassement. Hij heeft twee seconden voorsprong op Sylvan Dillier (AG2R).