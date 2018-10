Ploegleider Steven de Jongh van Trek-Segafredo is maandag bewusteloos gevonden, nadat hij werd vermist na een fietstocht in Spanje. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar hij weer bij kennis is.

Over zijn verwondingen is nog niets officieel bekend. Volgens het Catalaanse Ràdio Girona zou De Jongh meerdere botbreuken hebben en kunnen aangetroffen remsporen duiden op een aanrijding, maar dat nieuws is nog niet bevestigd. De politie doet nog onderzoek.

Trek-Segafredo meldt later meer duidelijkheid te geven over de situatie. "Op dit moment vragen we jullie om de privacy van De Jongh en zijn familie te respecteren. De ploeg zal op een later moment met nieuws over zijn fysieke toestand komen."

De 44-jarige De Jongh vertrok om 10.30 uur voor een fietsrit in de buurt van Girona, maar hij was sinds 12.00 uur niet meer bereikbaar en zijn telefoon gaf geen signaal. Zijn vrouw meldde de vermissing rond 15.00 uur zowel op Twitter als bij het politiebureau. De politie en brandweer onderzochten het gebied waar De Jongh reed.

Drie uur later liet zijn vrouw via Twitter weten dat hij met behulp van een helikopter langs de kant van de weg was gevonden, enkele kilometers van de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal gaf.

De Jongh zette in 2009 punt achter loopbaan

De Jongh is sinds 2016 ploegleider bij Trek-Segafredo en was in die hoedanigheid in het verleden ook werkzaam voor Tinkoff-Saxo (2013-2016) en Team Sky (2011-2012). De geboren Alkmaarder beëindigde in 2009 op 35-jarige leeftijd zijn loopbaan als profrenner in dienst van Quick Step en reed daarvoor ook voor Rabobank en TVM.

Zijn belangrijkste successen behaalde De Jongh in Belgische eendagskoersen. In 2003 won hij de E3 Prijs en in de jaren 2004 en 2008 won hij Kuurne-Brussel-Kuurne.

De Jongh gaf in 2012 toe tussen 1998 en 2000, in een deel van zijn periode bij TVM en Rabobank, doping (epo) te hebben gebruikt, waarna hij besloot Team Sky te verlaten.