Een dag nadat hij bij de Rapencross in Lokeren met een brancard werd afgevoerd, reed Mathieu van der Poel zondag 'gewoon' naar de zege bij de Superprestige-veldrit in Gieten. De Nederlander was opgelucht dat de pijn in zijn gekwetste enkel meeviel.

"Ik heb vandaag tijdens de cross vrij weinig last ondervonden van mijn enkel", zei de 23-jarige Van der Poel na afloop van de veldrit in Gieten tegen Sporza. "Helemaal geen last is wat te veel gezegd, maar de enkel heeft me zeker niet gehinderd."

De Brabander ging zaterdag bij de cross in Lokeren al na vijf minuten koers onderuit in een greppel. Hij had daarna zichtbaar last van zijn rechterenkel, waarop een flinke zwelling was te zien.

Van der Poel werd naar een ziekenhuis in Sint-Niklaas vervoerd, waar hij tot zijn opluchting hoorde dat zijn enkel niet was gebroken. De diagnose was dat hij een aantal banden in het gewricht had verrekt en dat de herstelduur onbekend was.

"Ik had vooral in het eerste uur na de val veel pijn", keek de Nederlander terug op zijn hectische 24 uur. "Toen ik zaterdagavond in Gieten aankwam, was die grote bol op mijn enkel al verdwenen dankzij een ijsapparaat."

'Ik heb zeker niet op één been gewonnen'

Van der Poel besloot zondag na de warming-up om te starten in de eerste manche van de Superprestige. "Ik had mijn enkel voor de start nog eens steviger ingetapet, zodat ik niet het risico liep om die enkel nog eens om te slaan", zei hij.

De Europees kampioen liet in het zware Drentse zand al snel zien dat de blessure hem niet hinderde. In de tweede ronde reed hij weg bij zijn medekoploper Wout van Aert en vervolgens soleerde hij naar de zege. De voorsprong van 'VDP' op wereldkampioen Van Aert was op de streep 31 seconden.

"Ik heb hier zeker niet op één been gewonnen, ik had mijn volle kracht", benadrukte Van der Poel. "Gieten is een parcours waar ik altijd wel goed rijd. Ik ben heel blij met deze overwinning."

De tweede wedstrijd in de Superprestige is aanstaande zaterdag in het Belgische Boom.